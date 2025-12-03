グーグル「Chrome」複数の脆弱性　最新版に更新を（2025年12月2日のアップデート）

グーグルは12月2日、デスクトップ版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2025-13630：V8における型の混乱

・CVE-2025-13631：Google Updaterの不適切な実装

・CVE-2025-13632：DevToolsにおける不適切な実装

・CVE-2025-13633：デジタル認証情報における解放後使用 ■深刻度（中） ・CVE-2025-13634：ダウンロードにおける不適切な実装

・CVE-2025-13720：Loaderのキャストが不適切

・CVE-2025-13721：v8での競合 ■深刻度（低） ・CVE-2025-13635：ダウンロードにおける不適切な実装

・CVE-2025-13636：Split Viewにおける不適切な実装

・CVE-2025-13637：ダウンロードにおける不適切な実装

・CVE-2025-13638：Media Streamにおける解放後使用

・CVE-2025-13639：WebRTCにおける不適切な実装

・CVE-2025-13640：パスワードの不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：143.0.7499.40 /41

・macOS：143.0.7499.40 /41

・Linux：143.0.7499.40

アップデートは今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。