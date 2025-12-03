このページの本文へ

グーグル「Chrome」複数の脆弱性　最新版に更新を（2025年12月2日のアップデート）

2025年12月03日 11時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Google Chromeのロゴ

　グーグルは12月2日、デスクトップ版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2025-13630：V8における型の混乱
・CVE-2025-13631：Google Updaterの不適切な実装
・CVE-2025-13632：DevToolsにおける不適切な実装
・CVE-2025-13633：デジタル認証情報における解放後使用

■深刻度（中）

・CVE-2025-13634：ダウンロードにおける不適切な実装
・CVE-2025-13720：Loaderのキャストが不適切
・CVE-2025-13721：v8での競合

■深刻度（低）

・CVE-2025-13635：ダウンロードにおける不適切な実装
・CVE-2025-13636：Split Viewにおける不適切な実装
・CVE-2025-13637：ダウンロードにおける不適切な実装
・CVE-2025-13638：Media Streamにおける解放後使用
・CVE-2025-13639：WebRTCにおける不適切な実装
・CVE-2025-13640：パスワードの不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：143.0.7499.40 /41
・macOS：143.0.7499.40 /41
・Linux：143.0.7499.40

　アップデートは今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン