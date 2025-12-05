駿河屋、3万件のクレカ情報流出か

駿河屋の決済システムが不正アクセスを受けた問題で、同社は12月4日、外部の専門家による調査の結果を公表した。クレジットカード情報と関連する顧客情報（それぞれ約3万件）が、外部に流出した可能性があるとしている。

対象の個人情報などの概要は以下のとおり。

●流出の可能性がある個人情報 クレジットカード情報（3万431件） ・カード名義人名

・カード番号

・有効期限

・セキュリティコード

・カードブランド 上記クレジットカード情報に付随する顧客情報（2万9932名分） ・氏名

・住所

・郵便番号

・電話番号

・メールアドレス

・領収書の宛名、但し書き ●影響範囲 対象期間：2025年7月23日12時50分～8月8日

対象サイト：駿河屋.JP（suruga-ya.jp）

対象ユーザー：対象期間中に対象サイトにおいてクレジットカード決済を利用したユーザー

同社では引き続き、対象ユーザーへの個別連絡を進める方針。また、ユーザーがクレジットカードの再発行を希望する場合、同社からクレジットカード会社へ依頼することで、ユーザーが再発行手数料を負担せずに済むようにするとしている。

対象サイトのクレジットカード決済については、再発防止策と外部確認の完了後、改めて再開時期を公表する予定だ。