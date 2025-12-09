このページの本文へ

Gmail、外部メール利用不能まであと1ヵ月　「2025年中に移行を」呼びかけ続く

2025年12月09日 18時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　グーグルの「Gmail」では2026年1月から、他社メールサービスの受信機能（POP方式）の提供を終了する。タイムリミットまで1ヵ月を切るなか、メールサービスの提供企業では、ユーザーへの案内が続いている。

　レンタルサーバー事業などを手がける「エックスサーバー」は12月5日、サポート情報として本件に関する案内を公開した。

　当該ページでは、同社のサービスで作成されたメールアドレスが、Gmail側の仕様変更により、Gmail上で受信できなくなる場合があることに言及。あわせて、自身のメールアドレスが影響を受けるか否かの確認方法や、仕様変更後の受信方法について説明している。

　なお、本件に触れたエックスサーバー公式Xアカウントのポスト（12月8日付け）は、12月9日17時時点で182万回以上表示されており、多くのユーザーがGmailの仕様変更に関心をもっていることが覗える。

　年明け早々慌てないために、Gmailで外部サービスのメールを受信している人は、この機会に改めて設定を確認して欲しい。

■関連サイト

