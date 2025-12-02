アップル、3万円分超の還元も？　2026年初売りの中身は

お正月の恒例行事といえば、アップル直営店の初売りです。この記事では2025年に米国のアップル直営店で実施されたブラックフライデーセールの内容を基に、2026年の日本の初売り施策を予想していきます。

3万円以上のギフトカード還元も!?

日本の初売りではここ数年、直近に米国で実施したブラックフライデーセールに近い施策となる傾向があります。つまり、米国のブラックフライデーをチェックすれば、日本の初売りの内容もある程度推測可能です。

2025年のブラックフライデー施策は、対象商品の購入者に所定の額面のApple GiftCardを還元するというもの。同様の施策が日本の初売りでも実施された場合、商品のラインナップとギフトカードの還元額は、それぞれ以下のようになります。

●対象商品とApple GiftCard還元額の予想（括弧内は米ブラックフライデーでの還元額） ■iPhone ・iPhone 16：最大1万1000円（75ドル）

・iPhone 16e：最大7700円（50ドル） ■iPad関連 ・iPad Air：最大1万5000円（100ドル）

・iPad（A16）：最大7700円（50ドル）

・iPad mini：最大7700円（50ドル） ・Apple Pencil Pro：最大3800円（25ドル）

・iPad Air用Magic Keyboard：最大3800円（25ドル）

・iPad用Magic Keyboard Folio（A16）：最大3800円（25ドル） ■Mac ・MacBook Pro（M4 Pro）：最大3万8000円（250ドル）

・MacBook Pro（M4 Max）：最大3万8000円（250ドル）

・MacBook Air（15インチ）：最大3万1000円（200ドル）

・MacBook Air（13インチ）：最大2万7000円（175ドル）

・iMac：最大2万3000円（150ドル）

・Mac mini：最大1万5000円（100ドル） ■Apple Watch ・Apple Watch Series 11：最大7700円（50ドル）

・Apple Watch SE3：最大7700円（50ドル） ■AirPods ・AirPods Max：最大1万1000円（75ドル）

・AirPods Pro 3：最大7700円（50ドル）

・AirPods 4：最大3800円（25ドル） ■その他 ・HomePod：最大7700円（50ドル）

・AppleTV 4K：最大3800円（25ドル） ・Beats Studio Pro：最大7700円（50ドル）

・PowerBeats Pro2：最大7700円（50ドル）

・Beats Solo 4：最大7700円（50ドル）

・Beats Studio Buds +：最大7700円（50ドル）

・Beats Pill：最大3800円（25ドル）

重ねてお伝えしますが、上記はあくまで過去の傾向を踏まえた予測であり、アップルが公式に発表したものではありません。

初売りに関する正式な情報は、例年通りなら12月中には発表されるので、今はお財布を温めつつ続報を待ちましょう。