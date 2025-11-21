篠原修司のアップルうわさ情報局 第2357回
イッセイミヤケのコラボ
アップル「iPhone Pocket」たちまち売り切れ、入手困難に
2025年11月21日 20時00分更新
アップルが日本のファッションブランド「イッセイミヤケ」とコラボして作った限定アクセサリー「iPhone Pocket」の販売が11月14日に開始されたが、発売と同時に売り切れが続出している。米メディアMacRumorsが11月14日に報じた。
同紙によると、アメリカのオンラインストアですでに完売しており、そのほかの国でもサイズとカラーの組み合わせによっては売り切れが続いているという。もちろん日本のストアでも全てのラインナップが売り切れている。
ショートで25800円、ロングで39800円と驚くような値段がついており、一部では「高すぎる」といった批判もあったが、蓋を開けてみれば完売のご様子だ。欲しいと考える人たちよりも供給が少なかったと言える。
なお、限定版のアクセサリーのため、世界中で完売した後に追加在庫が入荷するかは不明である。
