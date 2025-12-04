「ご当選されました」ローチケかたる詐欺に注意

フィッシング対策協議会は12月3日、ローソンチケットをかたるフィッシング詐欺の報告を受けているとして注意喚起した。

主な手口はローソンチケットを騙った偽のメールやSMSなどで詐欺サイトへ誘導し、クレジットカード番号などを入力させるというもの。具体的なメールの件名や詐欺サイトのURLの例は以下のとおりだ。

■偽メールの件名（一例／Xは英数字文字列） ・【Lawson Ticket】キャンペーン抽選結果：XXXXXX

・【重要】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスプレゼント当選通知

・【ローチケ】抽選結果のお知らせ：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンご招待

・【速報】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス当選のお知らせ

・【至急】賞品受取のお手続きをお願いいたします（期限：2025/12/XX）

・会員様限定キャンペーン：厳正なる抽選の結果、ご当選されました

・スタジオ・パスご当選のお知らせ【ローチケ】

・【ローソンチケット】重要なお知らせ：カード名義人情報のご登録をお願いいたします

・【ローチケ】重要なお知らせ：クレジットカード名義人確認について ■詐欺サイトのURL（一例／●は伏字） ・https://lawson.pelacase●●●●.com/

・https://our-●●●●.com/

・https://mylawson-ticket.b●●●●.com/

・https://l-like-ticket.af●●●●.com/

・https://ticket-lawson-japan.beau●●●●.com/

・https://l-tike-lawson.bretthowardp●●●●.com/

・https://lawson-tike.ryanman●●●●.com/

・https://lawsonticket.lookinthe●●●●.com/

・https://www.l-●●●●.com/

・https://www.i-●●●●.com/

詐欺サイトは12月3日13時現在も稼働中。フィッシング対策協議会は、国内のセキュリティー対応機関（JPCERTコーディネーションセンター）に対して、詐欺サイトの閉鎖に向けた調査を依頼している。