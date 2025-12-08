【急げ】ヨドバシ福袋「夢のお年玉箱」追加決定！　12月9日10時59分まで

ヨドバシカメラでは2025年12月9日10時59分までの期間限定で、「2026年夢のお年玉箱」の追加抽選を受け付けている。対象は初回抽選（12月1日締切）分に当選していないヨドバシ・ドット・コム会員。
商品選択と抽選の申し込みは、同社の公式ネット通販「ヨドバシ・ドット・コム」の専用ページから可能。iPhoneの「ヨドバシ」アプリでは申し込めないので、要注意だ。
╭━━━━━━━━━━━━╮— ヨドバシカメラ【公式】 (@Yodobashi_X) December 8, 2025
夢のお年玉箱2026🐴
追加分、お申込み受付中‼
╰━━━━━ｖ━━━━━━╯
🎊ご好評につき追加受付決定🎊
⏰ご注文期限は24時間⏰
12/9（火）午前10時59分まで
✅詳しくはこちらをチェック👇https://t.co/Irv4HcCYFKpic.twitter.com/eAdddKQxlW
12月8日14時30分現在、家電や玩具類からPC、スマートフォンなどのITデバイスまで、複数の商品をラインナップ。当選倍率はユーザーにより異なるが、筆者のアカウントでは、「夢のお年玉箱2026 iPadの夢」（4万円）が当選倍率543倍でぶっちぎりの1位となっていた。
初回の抽選で落選してしまった人や申し込みを忘れていた人は、この機会をお見逃しなく。