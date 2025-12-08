【急げ】ヨドバシ福袋「夢のお年玉箱」追加決定！　12月9日10時59分まで

ヨドバシカメラでは2025年12月9日10時59分までの期間限定で、「2026年夢のお年玉箱」の追加抽選を受け付けている。対象は初回抽選（12月1日締切）分に当選していないヨドバシ・ドット・コム会員。

商品選択と抽選の申し込みは、同社の公式ネット通販「ヨドバシ・ドット・コム」の専用ページから可能。iPhoneの「ヨドバシ」アプリでは申し込めないので、要注意だ。

12月8日14時30分現在、家電や玩具類からPC、スマートフォンなどのITデバイスまで、複数の商品をラインナップ。当選倍率はユーザーにより異なるが、筆者のアカウントでは、「夢のお年玉箱2026 iPadの夢」（4万円）が当選倍率543倍でぶっちぎりの1位となっていた。

初回の抽選で落選してしまった人や申し込みを忘れていた人は、この機会をお見逃しなく。