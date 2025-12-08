フジテレビ、F1放送へ　DAZNは配信終了

©Fuji Television Network, Inc.

フジテレビジョン（フジテレビ）は12月5日、「Formula 1」（F1）の日本国内での独占オールライツ契約を締結したことを公表した。契約期間は2026年から2030年までの5年間だ。

1年目の2026年シーズンについては、地上波で最大5戦のダイジェストを放送。さらにCSの「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」とネット配信（フジテレビNEXTsmartやFOD等）では、全24試合の全セッションをライブ中継する。

また「FOD」では、F1の公式ストリーミングサービス「F1 TV」と連携し、「F1 TV Pro」 および「 F1 TV Premium 」のコンテンツを展開する予定だ。

一方、これまでF1の試合を配信してきた「DAZN」は12月5日、今シーズン限りで国内向けのF1配信を一旦終了すると公式Xで公表。理由については、契約満了のためと説明している。