ユウキロックの「節約バンザイ！」 第124回
三井住友カード、ブラックフライデーが激アツ！簡単に1000ポイントを獲得する方法
2025年11月25日 07時00分更新
先週紹介したように現在Amazonでは「ブラックフライデー」が絶賛開催中である。厳密に言えば、Amazonだけではない。「Yahoo! ショッピング」も「楽天市場」も、公式のオンラインショップでも、街の様々な店舗でも「ブラックフライデー」と言う名のセールが開催中なのである。そんな中、クレジットカードの雄「三井住友カード」が「ブラックフライデー」を開催するのだ。こちらはなにか商品を売っているわけではなく、条件を満たせば1000円相当のVポイントを全員にあげちゃうという太っ腹なキャンペーンなのである。後ほど紹介する「条件」なのですが、ハードルが高そうに見えますが、僕がお伝えする方法を実践すれば非常にハードルが低く達成することは簡単です。そちらを今日はお伝えしますので最後まで読んでね！！
まずはキャンペーンの概要です。
【BLACK FRIDAY by 三井住友カード 2025】
エントリー期間：2025年11月19日（水）～12月3日（水）
お買い物集計期間：2025年11月26日（水）～12月3日（水）
Vクーポン利用期間：2025年11月26日（水）～12月3日（水）
条件と特典：
1.エントリー期間中にサイトからエントリー
2.お買い物集計期間中に合計税込10万円以上をクレカ利用
↓
条件1.2.達成で1000Vポイントプレゼント
+
3.さらに！対象カードでVクーポンを利用
↓
条件1.2.3.達成で1万Vポイントを100名にプレゼント
対象カード：「三井住友カード（NL）」や「Oliveフレキシブルペイ」などのVisa・Mastercardブランドのカード
※一覧はサイトでご確認ください
こちらは注意点をお伝えしながらキャンペーンの紹介をしていきたいと思います。この原稿が投稿されるのは2025年11月25日となります。この時点でエントリーすることは問題ありません。サイトからでも「Vpass」アプリからでもOKです。キャンペーンページから「エントリーする」をクリック。エントリーするカードを選んでアンケートに回答すれば完了です。そして続いては合計税込10万円以上をクレカ利用となりますが、お買い物集計期間が2025年11月26日から12月3日までとなります。25日の火曜日に読んでいる方は明日からとなります。25日に税込10万円をクレカ利用したとしても集計対象となりませんので絶対に集計期間に使ってください。
この連載の記事
-
第123回
トピックスAmazonブラックフライデー2025徹底攻略！非プライム勢でも得する裏ワザ教えます
-
第122回
トピックス三菱UFJ、現金配りすぎ祭り！50％還元＆5000円がもらえる大チャンス
-
第121回
トピックス“現金ゼロ”投資で46万円の含み益!? ポイント投資＆運用の始め方
-
第120回
トピックス「無印良品週間」で最大15％還元!? 店舗だけのお得な裏ワザ教えます
-
第119回
トピックス三菱UFJカード“神アプデ”！三井住友カード超えも!? 節約ガチ勢が徹底比較
-
第118回
トピックス楽天モバイル「Rakuten最強U-NEXT」は本当にお得？ y.u mobileと比較検証
-
第117回
トピックス驚愕の最大1000％ポイント獲得チャンス！ Vポイントのキャンペーンが凄すぎ！！
-
第116回
トピックス「Amazonプライム感謝祭」10月4日先行開始！節約ガチ勢が教える3つの注意点
-
第115回
トピックスドコモ買収の裏で… SBI新生銀行が“第4のメガバンク“へ。お得すぎる口座特典まとめ
-
第114回
iPhoneアップル「iPhone 17」安く買う方法まとめ Appleギフトカードのお得な買い方も解説！
- この連載の一覧へ