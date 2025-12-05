【無料】名作「劇場版スタートレック」シリーズ、YouTubeで配信中

今日は観るには良い日だ

YouTubeでは12月4日15時30分現在、米国の人気SF作品「スタートレック（宇宙大作戦）」の劇場版6作品を無料配信している。

スタートレックシリーズは、未来の宇宙を描いたジーン・ロッデンベリー原作のSF特撮作品。1966年のテレビ放映開始以降、シリーズ全体で長編テレビドラマ8本、映画13本、アニメ3本が製作されている人気シリーズだ。

このうち、今回の無料配信の対象は以下の6作品。いずれも、ウィリアム・シャトナー演じるカーク船長と、宇宙船エンタープライズ号のクルーたちの活躍を描いた初代テレビシリーズの後日談となる。

●無料配信の対象作品 ・スター・トレック（1979年）

・スタートレックII カーンの逆襲（1982年）

・スタートレックIII ミスター・スポックを探せ！（1984年）

・スタートレックIV 故郷への長い道（1986年）

・スタートレックV 新たなる未知へ（1989年）

・スタートレックVI 未知の世界（1991年）

宇宙や科学好きなら思わずニヤけてしまう展開から、宇宙船同士の戦闘や対立する種族との外交まで、作品ごとに異なるテーマのストーリーを楽しめるのも魅力の1つ。

寒さで外出したくないときは、YouTubeで未来の宇宙へ出かけてみるのもよさそうだ。