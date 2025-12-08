「Microsoft 365」値上げ、2026年7月から　AI機能強化

マイクロソフトは12月4日、「Microsoft 365（商用ライセンス）」の価格を2026年7月1日付けで値上げすることを明らかにした。

Microsoft 365の商用ライセンスは、主に法人に向けた製品。今回公表された値上げは、2026年に予定されている業務効率化やセキュリティー機能向上を目的としたAI機能強化に伴うものだ。

値上げ対象の主なプランと変更後の料金（米ドルベース）は以下のとおり。

●値上げ対象の主なプランと変更後の料金 ※日本円は2025年12月8日現在の為替レートに基づく推定値 ■Microsoft 365 Suite ・Business Basic：7ドル（約1100円）

・Business Standard：14ドル（約2200円）

・Business Premium：22ドル（約3500円）

・Office 365 E1：10ドル（約1600円）

・Office 365 E3：26ドル（約2500円）

・Microsoft 365 E3：39ドル（約6100円）

・Microsoft 365 E5：60ドル（約9400円）

・Microsoft 365 F1：3ドル（約500円）

・Microsoft 365 F3：10ドル（約1600円）

価格改定は全世界が対象だが、提供価格については地域ごとの状況にあわせた調整が実施される。