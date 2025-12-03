Androidに“重大”な脆弱性

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は12月1日、Android OSに存在する複数の脆弱性に関する情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあるため、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

主な脆弱性の内容は以下のとおり。

●深刻度：重大 ■フレームワーク 概要：追加の実行権限なしで、リモートでサービス拒否を引き起こされるおそれ ・CVE-2025-48631 ■カーネル 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限が昇格されるおそれ ・CVE-2025-48623

・CVE-2025-48624

・CVE-2025-48637

・CVE-2025-48638 ■Qualcommクローズドソースコンポーネント ・CVE-2025-47319

・CVE-2025-47372

●深刻度：高 ■フレームワーク 概要：追加の実行権限なしで、リモートでサービス拒否を引き起こされるおそれ ・CVE-2025-22420

・CVE-2025-32319

・CVE-2025-32328

・CVE-2025-32329

・CVE-2025-48525

・CVE-2025-48564

・CVE-2025-48565

・CVE-2025-48572

・CVE-2025-48573

・CVE-2025-48580

・CVE-2025-48583

・CVE-2025-48588

・CVE-2025-48589

・CVE-2025-48594

・CVE-2025-48596

・CVE-2025-48597

・CVE-2025-48601

・CVE-2025-48615

・CVE-2025-48617

・CVE-2025-48618

・CVE-2025-48620

・CVE-2025-48621

・CVE-2025-48627

・CVE-2025-48629

・CVE-2025-48632

・CVE-2025-48639

・CVE-2025-48591

・CVE-2025-48592

・CVE-2025-48628

・CVE-2025-48633

・CVE-2025-48576

・CVE-2025-48584

・CVE-2025-48590

・CVE-2025-48603

・CVE-2025-48607

・CVE-2025-48614 ■システム 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限が昇格され、バックグラウンド アクティビティが起動されるおそれ ・CVE-2023-40130

・CVE-2025-22432

・CVE-2025-48536

・CVE-2025-48566

・CVE-2025-48575

・CVE-2025-48586

・CVE-2025-48598

・CVE-2025-48599

・CVE-2025-48612

・CVE-2025-48626

・CVE-2025-48555

・CVE-2025-48600

・CVE-2025-48604

・CVE-2025-48622 ■カーネル 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限が昇格されるおそれ ・CVE-2024-35970

・CVE-2025-38236

・CVE-2025-38349

・CVE-2025-48610 ■Armコンポーネント ・CVE-2025-6349

・CVE-2025-8045 ■Imagination Technologies ・CVE-2025-6573

・CVE-2025-25177

・CVE-2025-46711

・CVE-2025-58410 ■MediaTekコンポーネント ・CVE-2025-20725

・CVE-2025-20726

・CVE-2025-20727

・CVE-2025-20730

・CVE-2025-20750

・CVE-2025-20751

・CVE-2025-20752

・CVE-2025-20753

・CVE-2025-20754

・CVE-2025-20755

・CVE-2025-20756

・CVE-2025-20757

・CVE-2025-20758

・CVE-2025-20759

・CVE-2025-20790

・CVE-2025-20791

・CVE-2025-20792 ■Unisocコンポーネント ・CVE-2025-31717

・CVE-2025-31718

・CVE-2025-3012

・CVE-2025-11131

・CVE-2025-11132

・CVE-2025-11133

・CVE-2025-61607

・CVE-2025-61608

・CVE-2025-61609

・CVE-2025-61610

・CVE-2025-61617

・CVE-2025-61618

・CVE-2025-61619 ■Qualcommコンポーネント ・CVE-2025-47351

・CVE-2025-47354

・CVE-2025-47382 ■Qualcommクローズドソースコンポーネント ・CVE-2025-27053

・CVE-2025-27054

・CVE-2025-27070

・CVE-2025-27074

・CVE-2025-47323

・CVE-2025-47370

●深刻度：中 ■カーネル 概要：追加の実行権限なしで、ローカルで権限が昇格されるおそれ ・CVE-2025-38500

サポート中のAndroidデバイスについては、メーカーやキャリアなどの準備が整い次第、セキュリティーアップデートが提供されるものとみられる。