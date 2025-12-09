このページの本文へ

ドコモ「ひかりTV」大幅値上げ　月額最大4400円に

2025年12月09日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

NTTドコモのロゴ

　NTTドコモは12月8日、同社が提供する「ひかりTV」および「ひかりTV for docomo」の利用料金を2026年3月1日から改定すると発表した。最大で月550円の値上げとなる。

　主な対象プランと改定後の月額料金は以下のとおり。

●ひかりTV

■新規申込受付中のプラン

・ひかりTV 専門チャンネル・ビデオプラン：4400円（月550円値上げ）
・ひかりTV 専門チャンネルプラン：3300円（月550円値上げ）
・ひかりTV 基本プラン：1210円（月110円値上げ）

■新規申込受付終了済みのプラン

・ひかりTV お値うちプラン：4400円（月550円値上げ）
・ひかりTV テレビおすすめプラン：3300円（月550円値上げ）
・ひかりTV ビデオざんまいプラン：3300円（月550円値上げ）
・ひかりTV 基本放送プラン：1210円（月110円値上げ）

●ひかりTV for docomo

■新規申込受付終了済みのプラン

・ひかりTV for docomo：4400円（月550円値上げ）

　同社は値上げの理由について、放送、配信設備や通信設備の維持にかかるコスト、電気代などが高騰するなかで、今後も安定的にサービスを提供するためと説明している。

