グーグル「Pixel」“重大”な脆弱性　最新版に更新を

2025年12月03日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

グーグルのロゴ

　Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は12月2日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

　主な脆弱性の内容は以下のとおり。

●深刻度：重大

■ドルビー

・CVE-2025-54957

■Trusty

・CVE-2025-36935

●深刻度：高

■AOC

・CVE-2025-36937
・CVE-2025-36916
・CVE-2025-36918
・CVE-2025-36919
・CVE-2025-36925

■BigWave

・CVE-2025-36934

■Camera2

・CVE-2025-36889

■CPM

・CVE-2025-36932

■eSIM

・CVE-2024-8257

■Exynos-SLSI

・CVE-2025-36917

■rild

・CVE-2025-32335

■TPU

・CVE-2025-36927
・CVE-2025-36928
・CVE-2025-36930
・CVE-2025-36931
・CVE-2025-36936

■セルラーモデム

・CVE-2025-26781
・CVE-2025-26782
・CVE-2025-36912

■モデム

・CVE-2025-36923
・CVE-2025-36924

●深刻度：中

■Exynos RIL

・CVE-2025-36921

■gChip

・CVE-2025-36922

■Google Pixel Tabletホルダー

・CVE-2025-36938

■TPU

・CVE-2025-36929

　上記の脆弱性は、グーグルが12月2日から配信を始めた最新バージョンのAndroid OSで修正されている。対象のPixelデバイスでは順次、セキュリティーアップデートが利用可能となる見通しだ。

