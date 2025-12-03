グーグル「Pixel」“重大”な脆弱性　最新版に更新を

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は12月2日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「重大」に該当するケースもあり、アップデートが提供され次第、早めに適用することが推奨される。

主な脆弱性の内容は以下のとおり。

●深刻度：重大 ■ドルビー ・CVE-2025-54957 ■Trusty ・CVE-2025-36935 ●深刻度：高 ■AOC ・CVE-2025-36937

・CVE-2025-36916

・CVE-2025-36918

・CVE-2025-36919

・CVE-2025-36925 ■BigWave ・CVE-2025-36934 ■Camera2 ・CVE-2025-36889 ■CPM ・CVE-2025-36932 ■eSIM ・CVE-2024-8257 ■Exynos-SLSI ・CVE-2025-36917 ■rild ・CVE-2025-32335 ■TPU ・CVE-2025-36927

・CVE-2025-36928

・CVE-2025-36930

・CVE-2025-36931

・CVE-2025-36936 ■セルラーモデム ・CVE-2025-26781

・CVE-2025-26782

・CVE-2025-36912 ■モデム ・CVE-2025-36923

・CVE-2025-36924 ●深刻度：中 ■Exynos RIL ・CVE-2025-36921 ■gChip ・CVE-2025-36922 ■Google Pixel Tabletホルダー ・CVE-2025-36938 ■TPU ・CVE-2025-36929

上記の脆弱性は、グーグルが12月2日から配信を始めた最新バージョンのAndroid OSで修正されている。対象のPixelデバイスでは順次、セキュリティーアップデートが利用可能となる見通しだ。