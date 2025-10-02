これ、水枕にアニメを流せるのでは？ よく冷える上に栄える、ハイエンドCPUと組み合わせたいASUSの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第157回
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、ASUSの360mm水冷CPUクーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB」です。
ASUSの水冷CPUクーラー「RYUOシリーズ」は、冷却性能とデザインの両方にこだわったハイエンドモデル。その最新モデルとなるROG RYUO IV SLC 360 ARGBは、水冷ヘッドに搭載されたL字型の6.67インチ 2K AMOLEDディスプレーが最大の特徴です。
L字型に湾曲したディスプレーは立体的なビジュアル演出を得意としており、プリインストールされた表示コンテンツも充実しています。AMOLEDならではの高精細で鮮やかな色彩により、多彩な演出を楽しめるのも魅力です。さらに、大型のディスプレーユニットは左右にスライドできるため、マザーボード上のパーツと干渉しないよう配慮された設計となっています。
水冷ヘッド部分の主な仕様は、サイズ133×105×123mm、ポンプ回転数1800〜3200±10%RPM。ファンの主な仕様は、寸法120×120×25mm、回転数800〜2650±10%RPM、風量71.44CFM、静圧5.45mmH2O、ノイズ39.6dB(A)です。
サイド部分にはアドレサブルRGB LEDを内蔵したデザイン性の高いファンを搭載し、大きな風量を確保しています。3基のファンはデイジーチェーン接続に対応しており、配線もスッキリまとめられます。
チューブ長は200mm。対応CPUソケットはLGA 1700/1851、Socket AM4/AM5です。
小山さんによると、ROG RYUO IV SLC 360 ARGBは強力な冷却性能に加え、L字型AMOLEDディスプレーを備えることで見た目のインパクトも抜群とのこと。もし「Core Ultra 9」のようなハイエンドCPUに組み合わせるクーラーを相談されたら、真っ先にオススメしたい1台だと話していました。
ラジエーターの中央から水冷ヘッドへと伸びるチューブは200mmと短めで（一般的な水冷CPUクーラーは400mmほど）、これもROG RYUO IV SLC 360 ARGBの大きな特徴です。ケース天面にラジエーターを設置した際にはチューブがほとんど目立たず、この細部への配慮からも、見栄えに徹底的にこだわった水冷CPUクーラーであることが伝わってきます。
強力な冷却性能と圧倒的なビジュアルを兼ね備えた、水冷CPUクーラーを求める人にオススメの一台です！
