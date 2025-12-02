巨大3D広告のような立体アニメがPC内部でおどる。曲面ディスプレー搭載のASUSハイエンド水冷CPUクーラーに白色モデルが登場：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、ASUSの水冷CPUクーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition」（以下、ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WE）です。

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WEはASUSの水冷CPUクーラー「RYUOシリーズ」の最新モデル。冷却性能とデザインの両立にこだわったモデルで、最大の特徴は水冷ヘッドにL字型の6.67型・2K解像度のAMOLED曲面ディスプレーを搭載していること。黒色モデルは8月に発売しており、今回紹介するのは新たに登場したばかりの白色モデルです。

水冷ヘッド部のL字型に湾曲したディスプレーは立体的な視覚演出を得意としています。高精細で鮮やかな色彩を持つAMOLED仕様により、さまざまな演出を楽しめます。

水冷ヘッド部分のサイズは133×105×123mm。ラジエーターファンの仕様は、寸法120×120×25mm、回転数800〜2650±10%RPM、風量71.44CFM、静圧5.45mmH2O、ノイズ39.6dB(A)。

3基のラジエーターファンはディジーチェーンで接続しているので配線はシンプル。ファンのサイドフレームにもアドレサブルRGB LEDを組み込んでいるので、PCケースの天面に組み込めば横からLEDイルミネーションを楽しめます。

チューブ長は200mmで天面設置時にスッキリとハマる長さとなっています。対応CPUソケットはLGA 1700/1851、Socket AM4/AM5です。

高石さんいわく、ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WEはハイエンドCPUにも十分対応できる冷却力を持つハイエンド水冷CPUクーラーです。曲面ディスプレーは街のビルで見られる巨大3D広告のような立体演出が可能で、あらかじめ多くの立体演出アニメーションをプリインストールしているとのこと。アニメーションにハードウェア情報をオーバーレイ表示できるので、美しさと実用性を兼ね備えた表示を楽しめます。

白系パーツで統一して組みたい人には待望のホワイトモデルです。自作PCにほかとの差を加えたい人にもオススメのCPUクーラーです。

そのほか、PCワンズでは現在、Antecの電源ユニット「GSK750/850 ATX3.1」などを特価で販売中です。電源ユニットの新調を考えている人は、PCワンズの電源ユニットコーナーをのぞいてみてはいかがでしょうか。