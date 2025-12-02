このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第179回

水冷CPUクーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition」がオススメ!!

巨大3D広告のような立体アニメがPC内部でおどる。曲面ディスプレー搭載のASUSハイエンド水冷CPUクーラーに白色モデルが登場：PCワンズ

2025年12月02日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、ASUSの水冷CPUクーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition」（以下、ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WE）です。

PCワンズ

スタッフの高石智基さん

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition

ASUSの360mm水冷CPUクーラー「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition」がオススメ

　ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WEはASUSの水冷CPUクーラー「RYUOシリーズ」の最新モデル。冷却性能とデザインの両立にこだわったモデルで、最大の特徴は水冷ヘッドにL字型の6.67型・2K解像度のAMOLED曲面ディスプレーを搭載していること。黒色モデルは8月に発売しており、今回紹介するのは新たに登場したばかりの白色モデルです。

　水冷ヘッド部のL字型に湾曲したディスプレーは立体的な視覚演出を得意としています。高精細で鮮やかな色彩を持つAMOLED仕様により、さまざまな演出を楽しめます。

　水冷ヘッド部分のサイズは133×105×123mm。ラジエーターファンの仕様は、寸法120×120×25mm、回転数800〜2650±10%RPM、風量71.44CFM、静圧5.45mmH2O、ノイズ39.6dB(A)。

　3基のラジエーターファンはディジーチェーンで接続しているので配線はシンプル。ファンのサイドフレームにもアドレサブルRGB LEDを組み込んでいるので、PCケースの天面に組み込めば横からLEDイルミネーションを楽しめます。

　チューブ長は200mmで天面設置時にスッキリとハマる長さとなっています。対応CPUソケットはLGA 1700/1851、Socket AM4/AM5です。

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB White Edition

店頭価格は5万8980円

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB

黒色モデルの店頭価格は5万6980円

　高石さんいわく、ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WEはハイエンドCPUにも十分対応できる冷却力を持つハイエンド水冷CPUクーラーです。曲面ディスプレーは街のビルで見られる巨大3D広告のような立体演出が可能で、あらかじめ多くの立体演出アニメーションをプリインストールしているとのこと。アニメーションにハードウェア情報をオーバーレイ表示できるので、美しさと実用性を兼ね備えた表示を楽しめます。

　白系パーツで統一して組みたい人には待望のホワイトモデルです。自作PCにほかとの差を加えたい人にもオススメのCPUクーラーです。

Antecの80PLUS GOLD電源が特価販売中！

　そのほか、PCワンズでは現在、Antecの電源ユニット「GSK750/850 ATX3.1」などを特価で販売中です。電源ユニットの新調を考えている人は、PCワンズの電源ユニットコーナーをのぞいてみてはいかがでしょうか。

