Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第12回
PFUのHHKBシリーズとRICOH Light Monitorが狙い目
【超特価】HHKBが2万円!? Amazonブラックフライデー恐るべし
2025年11月21日 00時30分更新
HHKBシリーズ計18機種が特別価格に
PFUは、11月21日(金)0時から12月1日(金)23時59分まで、AmazonブラックフライデーにてHappy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズをお買い得価格で販売する。
HHKB Studio4機種のほか、HHKB Professional HYBRID Type-Sの10機種、HHKB Professional Classicは4機種もそれぞれ特価となっている。
【対象製品】
HHKB Studio……6％OFFの4万1500円
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
|Image from Amazon.co.jp
|PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード）
HHKB Professional HYBRID Type-S……8％OFFの3万3850円
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
|Image from Amazon.co.jp
|PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨
HHKB Professional Classic……26％OFFの2万円
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
|Image from Amazon.co.jp
|PFU キーボード HHKB Professional Classic 英語配列／白
※HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S・HHKB Professional Classicをお得な価格で販売します。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。
販売元をご確認の上、ご購入ください。
