あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第44回
XGIMI「Nova」
人気の天井プロジェクターならこれがオススメ 3万円台、バッテリー内蔵で三脚も不要
2026年02月13日 17時00分更新
ここ1〜2年、プロジェクターの人気がどんどん上がってきています。テレビを置かない代わりにプロジェクターを活用して、すっきりと開いた壁面を有効活用している家庭も多いようです。
さらに注目はジンバル型という、上下に回転するスタンドを備えた製品です。壁はもちろん、天井への投影も可能で、使う場所を選ばないのが魅力ですが、安くても5万円以上の高価な機種しかなかったり、バッテリーが外付けだったりと、初心者には敷居が高い製品ばかりだったのも事実です。
そんな中登場したのがXGIMIの「Nova」です。天井投影ができるプロジェクターに興味はあるけれど、「設置が面倒そう」「三脚が必要」「結局使わなくなりそう」と思っている人はぜひこの製品を使ってみてください。
取っ手付きで、ランタンのように持ち運べる軽快なデザイン、バッテリー内蔵の手軽さ、そして天井投影を前提にしたスタンド一体型構造。リビングでも寝室でも、思い立ったらすぐに使える“生活に寄り添うプロジェクター“としておすすめです。デザインもカラフルで、使うのが楽しくなること請け合いです！
XGIMI Novaを購入する3つのメリット
1）三脚いらずのジンバル一体型デザイン
2）Google TV搭載＆JBLスピーカー
3）失敗しない自動補正機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）暗い部屋向けの明るさ
2）バッテリーは映画1本分未満の場合も
