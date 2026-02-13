ここ1〜2年、プロジェクターの人気がどんどん上がってきています。テレビを置かない代わりにプロジェクターを活用して、すっきりと開いた壁面を有効活用している家庭も多いようです。

さらに注目はジンバル型という、上下に回転するスタンドを備えた製品です。壁はもちろん、天井への投影も可能で、使う場所を選ばないのが魅力ですが、安くても5万円以上の高価な機種しかなかったり、バッテリーが外付けだったりと、初心者には敷居が高い製品ばかりだったのも事実です。

そんな中登場したのがXGIMIの「Nova」です。天井投影ができるプロジェクターに興味はあるけれど、「設置が面倒そう」「三脚が必要」「結局使わなくなりそう」と思っている人はぜひこの製品を使ってみてください。

取っ手付きで、ランタンのように持ち運べる軽快なデザイン、バッテリー内蔵の手軽さ、そして天井投影を前提にしたスタンド一体型構造。リビングでも寝室でも、思い立ったらすぐに使える“生活に寄り添うプロジェクター“としておすすめです。デザインもカラフルで、使うのが楽しくなること請け合いです！

