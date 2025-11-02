このページの本文へ

auが最速！ SUPER GT 2025で前人未踏の「三連覇」を狙うau TOM’S密着レポート 第8回

【超速報】au、SUPER GT最終戦で前人未踏の3連覇を決める！

2025年11月02日 16時40分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

苦境をはね除けてチーム全体で勝ち取った3連覇

　11月1～2日に栃木県のモビリティーリゾートもてぎで開催された、国内最高峰のレース「SUPER GT」の最終戦。2日の決勝レースでauがメインスポンサーの1号車「au TOM'S GR Supra」が、前戦のリタイヤから一転、2025シリーズのチャンピオンに輝き、3連覇を達成した。

　決勝レース1周目から1位に立ち、2位以下に大量リードをつけて盤石の体制を築いたが、レース終盤はペースが上がらず。2位と3位に追いつかれるものの、巧みににかわして優勝。2025年のシーズンチャンピオンの座を獲得した。

　なお、SUPER GTの前身でもある全日本GT選手権から見ても、3連覇したチームはなく、まさに偉業達成といえる。

　KDDI（au）は、Opensignal社の5G通信体感分析でも3年連続1位に輝いており、ジャンルは違えどダブルタイトルを獲得した。

　詳細なレースレポートはのちほど掲載予定だ。

