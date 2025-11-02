auが最速！ SUPER GT 2025で前人未踏の「三連覇」を狙うau TOM’S密着レポート 第8回
【超速報】au、SUPER GT最終戦で前人未踏の3連覇を決める！
2025年11月02日 16時40分更新
苦境をはね除けてチーム全体で勝ち取った3連覇
11月1～2日に栃木県のモビリティーリゾートもてぎで開催された、国内最高峰のレース「SUPER GT」の最終戦。2日の決勝レースでauがメインスポンサーの1号車「au TOM'S GR Supra」が、前戦のリタイヤから一転、2025シリーズのチャンピオンに輝き、3連覇を達成した。
決勝レース1周目から1位に立ち、2位以下に大量リードをつけて盤石の体制を築いたが、レース終盤はペースが上がらず。2位と3位に追いつかれるものの、巧みににかわして優勝。2025年のシーズンチャンピオンの座を獲得した。
なお、SUPER GTの前身でもある全日本GT選手権から見ても、3連覇したチームはなく、まさに偉業達成といえる。
KDDI（au）は、Opensignal社の5G通信体感分析でも3年連続1位に輝いており、ジャンルは違えどダブルタイトルを獲得した。
詳細なレースレポートはのちほど掲載予定だ。
この連載の記事
-
第7回
自動車SUPER GT第7戦はau号にとって試練の1戦に！ トラブルで痛恨のノーポイントに終わる
-
第6回
自動車SUPER GT第6戦でau号が上位グリッド獲得に周囲沸く！ 決勝は苦しむもポイント加算
-
第5回
自動車SUPER GT第5戦鈴鹿は最大ウェイトでも安定の強さのau号が9位入賞を果たす
-
第4回
自動車SUPER GT第4戦は史上初のスプリント戦！ ここでもau号が強さをみせた
-
第3回
自動車重りも吸気制限もau号を止められない！ SUPER GT セパン戦で序盤の不運を乗り越え7位入賞
-
第2回
自動車auは重くても速い！ SUPER GT 第2戦富士で40kgのハンデを背負い2位まで追い上げたau TOM'S
-
第1回
自動車au、SUPER GTで3連覇への第一歩！ 「au TOM’S GR Supra」が大荒れの開幕戦を制する
- この連載の一覧へ