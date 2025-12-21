20日、KDDI多摩センタービル「LINK FOREST」にて、KDDIがサポートするレーシングチームのファン感謝祭「TGR TEAM au TOM'S / KDDI TGMGP TGR-DC感謝祭 2025」が行なわれました。国内トップカテゴリーであるSUPER GTとSUPER FORMULAの両方がそろったファン感謝イベントの様子を紹介します。

3連覇のau TOM'S

SUPER FORMULA挑戦の1年

「LINK FOREST」で実施したファン感謝祭は、今年で3回目。オフシーズンの風物詩としてファンには親しまれています。昨年までSUPER GTのみでしたが、KDDIは今年からSUPER FORMULA参戦チーム「KDDI TGMGP TGR-DC」のメインスポンサーに就任したことから、2カテゴリーによるファン感謝祭になりました。

2025年シーズンを振り返ると、SUPER GTに参戦するTGR TEAM au TOM'Sは史上初となるシリーズチャンピオン3連覇を達成。

KDDI TGMGP TGR-DCは今年から人材育成を目的としてSUPER FORMULAに参戦し3名の若手ドライバーをサポートしました。

300人のファンが集結！

雨を吹き飛ばす熱気に包まれた会場

イベントには抽選で選ばれた約300名のファンが参加。当日の朝は少し雨模様でしたが、ファンの熱気にあてられてか、開場前には雨もあがり気温も上昇。会場入り口には2台のマシンが並び、開場前まで記念撮影をする姿が後を絶ちませんでした。

イベント開園前には、抽選で選ばれた親子10組20名の子供たちと選手による「キッズ座談会」を開催。子供たちからは「レーサーになるには？」「エンジニアとどのような会話をしているの？」といった話から、「SUPER GTに新たにルールを設けるには？」「御殿場で美味しいご飯屋さんは？」という質問までバラエティ豊か。選手も思わず笑みが漏れる、和やかでアットホームな雰囲気でした。

13時から始まったイベントには、TGR TEAM au TOM'Sからは坪井 翔／山下健太の両選手のほか、伊藤大輔チーム監督、 レースアンバサダーの央川かこ／辻門アネラの5名、KDDI TGMGP TGR-DCからは、小高一斗／野中誠太／平良 響選手とレースアンバサダーの太田麻美／林 紗久羅／鈴木南美／友野ゆみ／菊池音羽の8名が参加しました。

冒頭、KDDI 渉外・コミュニケーション統括本部 ブランド・コミュニケーション本部長 馬場剛史氏は、「おかげ様でSUPER GTは史上初の3連覇を達成させていただきました。そしてSUPER FORMULAは今年参戦1年目でノーポイントでしたが、逆に伸びしろしかないと思っています。今日1日、楽しんでいただければ」と、笑顔で挨拶をしました。