auが最速！ SUPER GT 2025で前人未踏の「三連覇」を狙うau TOM’S密着レポート 第10回
SUPER GTで史上初の3連覇！
3連覇の歓喜をファンと共有! au TOM'Sとファンがつながった感謝祭2025
2025年12月21日 15時00分更新
20日、KDDI多摩センタービル「LINK FOREST」にて、KDDIがサポートするレーシングチームのファン感謝祭「TGR TEAM au TOM'S / KDDI TGMGP TGR-DC感謝祭 2025」が行なわれました。国内トップカテゴリーであるSUPER GTとSUPER FORMULAの両方がそろったファン感謝イベントの様子を紹介します。
3連覇のau TOM'S
SUPER FORMULA挑戦の1年
「LINK FOREST」で実施したファン感謝祭は、今年で3回目。オフシーズンの風物詩としてファンには親しまれています。昨年までSUPER GTのみでしたが、KDDIは今年からSUPER FORMULA参戦チーム「KDDI TGMGP TGR-DC」のメインスポンサーに就任したことから、2カテゴリーによるファン感謝祭になりました。
2025年シーズンを振り返ると、SUPER GTに参戦するTGR TEAM au TOM'Sは史上初となるシリーズチャンピオン3連覇を達成。
KDDI TGMGP TGR-DCは今年から人材育成を目的としてSUPER FORMULAに参戦し3名の若手ドライバーをサポートしました。
300人のファンが集結！
雨を吹き飛ばす熱気に包まれた会場
イベントには抽選で選ばれた約300名のファンが参加。当日の朝は少し雨模様でしたが、ファンの熱気にあてられてか、開場前には雨もあがり気温も上昇。会場入り口には2台のマシンが並び、開場前まで記念撮影をする姿が後を絶ちませんでした。
イベント開園前には、抽選で選ばれた親子10組20名の子供たちと選手による「キッズ座談会」を開催。子供たちからは「レーサーになるには？」「エンジニアとどのような会話をしているの？」といった話から、「SUPER GTに新たにルールを設けるには？」「御殿場で美味しいご飯屋さんは？」という質問までバラエティ豊か。選手も思わず笑みが漏れる、和やかでアットホームな雰囲気でした。
13時から始まったイベントには、TGR TEAM au TOM'Sからは坪井 翔／山下健太の両選手のほか、伊藤大輔チーム監督、 レースアンバサダーの央川かこ／辻門アネラの5名、KDDI TGMGP TGR-DCからは、小高一斗／野中誠太／平良 響選手とレースアンバサダーの太田麻美／林 紗久羅／鈴木南美／友野ゆみ／菊池音羽の8名が参加しました。
冒頭、KDDI 渉外・コミュニケーション統括本部 ブランド・コミュニケーション本部長 馬場剛史氏は、「おかげ様でSUPER GTは史上初の3連覇を達成させていただきました。そしてSUPER FORMULAは今年参戦1年目でノーポイントでしたが、逆に伸びしろしかないと思っています。今日1日、楽しんでいただければ」と、笑顔で挨拶をしました。
この連載の記事
-
第9回
自動車auは今年も強かった！ SUPER GT最終戦でau号が今季3勝目をマークし、史上初の3連覇達成！
-
第8回
自動車【超速報】au、SUPER GT最終戦で前人未踏の3連覇を決める！
-
第7回
自動車SUPER GT第7戦はau号にとって試練の1戦に！ トラブルで痛恨のノーポイントに終わる
-
第6回
自動車SUPER GT第6戦でau号が上位グリッド獲得に周囲沸く！ 決勝は苦しむもポイント加算
-
第5回
自動車SUPER GT第5戦鈴鹿は最大ウェイトでも安定の強さのau号が9位入賞を果たす
-
第4回
自動車SUPER GT第4戦は史上初のスプリント戦！ ここでもau号が強さをみせた
-
第3回
自動車重りも吸気制限もau号を止められない！ SUPER GT セパン戦で序盤の不運を乗り越え7位入賞
-
第2回
自動車auは重くても速い！ SUPER GT 第2戦富士で40kgのハンデを背負い2位まで追い上げたau TOM'S
-
第1回
自動車au、SUPER GTで3連覇への第一歩！ 「au TOM’S GR Supra」が大荒れの開幕戦を制する
- この連載の一覧へ