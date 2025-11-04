au、SUPER GT初の3連覇を祝してファン感謝祭開催！ KDDI松田社長も喜びのコメント

3連覇達成記念のファン感謝祭やキャンペーンを実施

国内最高峰のレース「SUPER GT」にて、KDDIがスポンサードする「TGR TEAM au TOM'S」（以下 au TOM'S）は、11月2日にモビリティリゾートもてぎで開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT」第8戦「MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL」の決勝レースにおいて、見事優勝を飾りました。この結果、au TOM'Sは「2025 AUTOBACS SUPER GT」GT500クラスのシリーズチャンピオン（ドライバーチャンピオンとチームチャンピオン）を獲得しました。

このことで、au TOM'SはSUPER GT史上初の3連覇を達成したチームとなりました。これはSUPER GTの前身でもある「全日本GT選手権」から数えても初めてのことです。

史上初の偉業を達成した2025年シーズン

au TOM'Sは、史上初の3連覇達成を目指した2025年シーズンにおいて、初戦の岡山で昨年に引き続き大差で優勝を果たしました。また「SUPER GT」初のスプリントレースとなった第4戦の富士スピードウェイでは、坪井選手がレース1で優勝、山下選手もレース2で2位となり、着実にポイントを獲得。

ポイント比例のハンディキャップである「サクセスウェイト」によって不利な戦いを強いられる中でも毎戦ポイントを重ねていましたが、第7戦「オートポリス」ではリタイアし、ノーポイントとなりました。

混戦模様となった最終戦「モビリティリゾートもてぎ」では、2番手からのスタートとなりましたが、最終的には圧倒的な強さと速さでシーズン3度目の優勝を飾り、首位を明け渡すことなくSUPER GT史上初の3連覇を達成しました。

2026年シーズンは、KDDIとTOM'Sがタッグを組んで10周年のシーズンとなり、引き続きシリーズチャンピオン（4連覇）を目指し、共に戦っていくとのことです。

KDDI社長とTOM'S社長からお祝いのメッセージ

KDDI株式会社 代表取締役社長 CEO 松田浩路氏

「坪井 翔選手、山下健太選手、伊藤大輔監督、TGR TEAM au TOM'Sのチームスタッフの皆さま、ならびに関係者の皆さま、 SUPER GT 500クラス史上初の3連覇達成、誠におめでとうございます。今シーズンは、王者としての期待とプレッシャーの中、そしてシーズン終盤の激しい戦いの中で、最後まで粘り強く勝利への執念を持って戦い抜かれたその姿勢に、深い敬意を表します。また、ファンの皆さまの温かいご声援は、いつもau TOM'Sを力強く支え、励まし続けてくださいました。改めて、心から感謝申し上げます。

2016年から約10年にわたり、私たちKDDIはTOM'Sチームと共に歩み、“つなぐチカラ”を通じてサポートできたことを誇りに思います。これからも、夢中になって挑戦し続けるチームの姿勢を全力で応援してまいります」

トムス 代表取締役社長 谷本 勲氏

「このたび、SUPER GT GT500クラスにおいて史上初の3連覇を達成することができました。KDDI様、トヨタ様をはじめ、関係各位のご協力、そしてドライバー、エンジニア、メカニックを含む全チームスタッフの熱意ある戦いがあってこそ成し得た成果です。そして何より、どんな時もau TOM'Sを信じ、熱い声援を送り続けてくださったファンの皆さまに、心から感謝申し上げます。

この歴史的な偉業は、メインスポンサーであるKDDI様の10年間にわたる絶え間ないご支援と、“夢中”という理念に共感し挑戦できたことが、最大の原動力となりました。3連覇という結果は、トムスが誇る技術力と情熱、そして勝利への信念の証です。私たちはこの栄光に驕ることなく、通信の力で世界をつなぐKDDI様とともに、新たな"英雄（au）"の物語をファンの皆さまと共に創り続けてまいります」

今年のファン感謝祭は12月20日！ 開けておこう

au TOM'Sを応援してきたファンのために、12月20日に「au TOM'S＆KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭」を開催します。

日時：2025年12月20日

場所：LINK FOREST（東京都多摩市）

内容：3連覇を達成したau TOM'Sのドライバーや監督に加え、2025年からSuper Formulaに参戦した「KDDI TGMGP TGR-DC」のドライバーなども招き、1年間応援してくださったファンの皆さまに向けたトークショーや各車体の展示（予定）などを行なう

特別企画：10組20名の親子限定で、開場前にドライバーとの座談会も実施します

応募開始: 2025年11月5日午前10時開始予定です

au PAY マーケット「au TOM'S応援ありがとうキャンペーン」

3連覇達成を記念し、au PAY マーケットにて「au TOM'S 2025シーズン 応援ありがとうキャンペーン」を実施します。

期間：2025年11月4日午前10時から11月10日午前9時59分まで

特典：au PAY マーケットの3000円以上のお買い物で使える500円クーポンを枚数限定でプレゼント