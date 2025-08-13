あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第90回
LG「SIGNATURE OLED T」
想像以上にスケスケ 世界初の4K透過型テレビが予約開始だ！【なお1100万円】
2025年08月13日 17時00分更新
世界初の4K透過型有機ELテレビが展示されているというので、どれくらい透けているのか見に行ってきました。実物は笑ってしまうほどスケスケで、映像を出すとガラスケースに絵が浮かんで見える不思議な製品でした。透け具合が想像以上だったのでご紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
「LG SIGNATURE OLED T」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）世界初の4K透過型有機ELテレビは映像体験に妥協なし
2）ワイヤレス接続でケーブルレスの美しさを実現
3）透過を活かした「アクアリウム」などのアプリも魅力
購入時に注意したい2つのポイント
1）価格は堂々の1100万円
