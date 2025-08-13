世界初の4K透過型有機ELテレビが展示されているというので、どれくらい透けているのか見に行ってきました。実物は笑ってしまうほどスケスケで、映像を出すとガラスケースに絵が浮かんで見える不思議な製品でした。透け具合が想像以上だったのでご紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

「LG SIGNATURE OLED T」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット

1）世界初の4K透過型有機ELテレビは映像体験に妥協なし

2）ワイヤレス接続でケーブルレスの美しさを実現

3）透過を活かした「アクアリウム」などのアプリも魅力

購入時に注意したい2つのポイント

1）価格は堂々の1100万円

まとめ

詳細スペック情報