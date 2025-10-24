このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第159回

リコー「GR IV」

コンデジ界のSwitch 2!?　買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売

2025年10月24日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　2019年3月に発売された前モデル「RICOH GR III」は、5年以上たった今も“手に入りにくい名機”として人気を集めています。スマホで何でも撮れる時代に、なぜこんなに愛され続けているのか。答えはシンプルで、「スマホには撮れない写真が撮れる」からです。

　最新のGR IVもその流れを受け継ぐモデル。小さなボディにAPS-Cサイズの大型センサーを搭載し、自然な階調とシャープな描写で“その場の空気”を写し取ることができるスナップカメラです。

　SNSに投稿するために画像補正を盛った写真もいいけれど、GRの写真はもっと素のまま。街角の光や影、人の仕草や風の動きまで写し込む“生っぽさ”が魅力なんです。

【目次】この記事で書かれていること：

「GR IV」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）画質が底上げ。高感度が2倍で夜にも強くなった
2）レンズ構成を一新、さらにシャープな描写へ
3）手ブレ補正が3軸→5軸に。スナップの失敗が激減

購入時に注意したい2つのポイント
1）人気すぎて買えない、入手までが修行
2）価格は約19万円。気軽に買えるカメラではない

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン