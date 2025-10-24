2019年3月に発売された前モデル「RICOH GR III」は、5年以上たった今も“手に入りにくい名機”として人気を集めています。スマホで何でも撮れる時代に、なぜこんなに愛され続けているのか。答えはシンプルで、「スマホには撮れない写真が撮れる」からです。

最新のGR IVもその流れを受け継ぐモデル。小さなボディにAPS-Cサイズの大型センサーを搭載し、自然な階調とシャープな描写で“その場の空気”を写し取ることができるスナップカメラです。



SNSに投稿するために画像補正を盛った写真もいいけれど、GRの写真はもっと素のまま。街角の光や影、人の仕草や風の動きまで写し込む“生っぽさ”が魅力なんです。