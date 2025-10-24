あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第159回
リコー「GR IV」
コンデジ界のSwitch 2!? 買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売
2025年10月24日 17時00分更新
2019年3月に発売された前モデル「RICOH GR III」は、5年以上たった今も“手に入りにくい名機”として人気を集めています。スマホで何でも撮れる時代に、なぜこんなに愛され続けているのか。答えはシンプルで、「スマホには撮れない写真が撮れる」からです。
最新のGR IVもその流れを受け継ぐモデル。小さなボディにAPS-Cサイズの大型センサーを搭載し、自然な階調とシャープな描写で“その場の空気”を写し取ることができるスナップカメラです。
SNSに投稿するために画像補正を盛った写真もいいけれど、GRの写真はもっと素のまま。街角の光や影、人の仕草や風の動きまで写し込む“生っぽさ”が魅力なんです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）画質が底上げ。高感度が2倍で夜にも強くなった
2）レンズ構成を一新、さらにシャープな描写へ
3）手ブレ補正が3軸→5軸に。スナップの失敗が激減
購入時に注意したい2つのポイント
1）人気すぎて買えない、入手までが修行
2）価格は約19万円。気軽に買えるカメラではない
