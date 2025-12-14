富士フイルムのデジタルカメラが人気だそうです。その快進撃はどこまで続くんだろうか……。そんなことを考えながら手にしたのが「X-T30 III」です。手に取った瞬間、「あぁ、これはまた売れそうだな」と思いました。

クラシックな見た目が特徴の同社製品の中ではエントリークラスに位置付けられる製品。見た瞬間に「エモっ」という言葉がしっくり来るたたずまいです。

小型ボディに金属ダイヤルを配したレトロデザインは、最近のカメラの中でもひときわ存在感があります。持ち歩くだけで気分が上がるし、街中でさっと構えると“写真を撮っている時間”そのものが少し特別に感じられます。

そして、その外観に負けないのが画質のエモさ。富士フイルムらしいフィルムシミュレーションは相変わらず強力で、「写ルンです」っぽい素朴な色、「Velvia」の鮮烈な発色、「NOSTALGIC Neg.」のほのかに退色した雰囲気など、気分に合わせてまったく違う世界を描けます。

■Amazon.co.jpで購入