あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第211回
富士フィルム「X-T30 III」
富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼
2025年12月14日 17時00分更新
富士フイルムのデジタルカメラが人気だそうです。その快進撃はどこまで続くんだろうか……。そんなことを考えながら手にしたのが「X-T30 III」です。手に取った瞬間、「あぁ、これはまた売れそうだな」と思いました。
クラシックな見た目が特徴の同社製品の中ではエントリークラスに位置付けられる製品。見た瞬間に「エモっ」という言葉がしっくり来るたたずまいです。
小型ボディに金属ダイヤルを配したレトロデザインは、最近のカメラの中でもひときわ存在感があります。持ち歩くだけで気分が上がるし、街中でさっと構えると“写真を撮っている時間”そのものが少し特別に感じられます。
そして、その外観に負けないのが画質のエモさ。富士フイルムらしいフィルムシミュレーションは相変わらず強力で、「写ルンです」っぽい素朴な色、「Velvia」の鮮烈な発色、「NOSTALGIC Neg.」のほのかに退色した雰囲気など、気分に合わせてまったく違う世界を描けます。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）エモいレトロデザインに、これまたエモいフィルムシミュレーション
2）小型軽量で持ち運びラク。本格的に撮りたいときはレンズ交換で化ける
3）カメラらしく撮る楽しさが詰まっている
購入時に注意したいポイント
1）ボディ内手ぶれ補正がない
2）防塵防滴ではない。ヘビーデューティー用途には向かない
