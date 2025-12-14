このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第211回

富士フィルム「X-T30 III」

富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼

2025年12月14日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　富士フイルムのデジタルカメラが人気だそうです。その快進撃はどこまで続くんだろうか……。そんなことを考えながら手にしたのが「X-T30 III」です。手に取った瞬間、「あぁ、これはまた売れそうだな」と思いました。

　クラシックな見た目が特徴の同社製品の中ではエントリークラスに位置付けられる製品。見た瞬間に「エモっ」という言葉がしっくり来るたたずまいです。

　小型ボディに金属ダイヤルを配したレトロデザインは、最近のカメラの中でもひときわ存在感があります。持ち歩くだけで気分が上がるし、街中でさっと構えると“写真を撮っている時間”そのものが少し特別に感じられます。

　そして、その外観に負けないのが画質のエモさ。富士フイルムらしいフィルムシミュレーションは相変わらず強力で、「写ルンです」っぽい素朴な色、「Velvia」の鮮烈な発色、「NOSTALGIC Neg.」のほのかに退色した雰囲気など、気分に合わせてまったく違う世界を描けます。

【目次】この記事で書かれていること：

「X-T30 III」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）エモいレトロデザインに、これまたエモいフィルムシミュレーション
2）小型軽量で持ち運びラク。本格的に撮りたいときはレンズ交換で化ける
3）カメラらしく撮る楽しさが詰まっている

購入時に注意したいポイント
1）ボディ内手ぶれ補正がない
2）防塵防滴ではない。ヘビーデューティー用途には向かない

まとめ
詳細スペック情報

