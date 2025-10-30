JR九州「スーパーマリオ列車」11月29日から運行 100個のコインを集めるデジタルスタンプラリーも開催
九州旅客鉄道（JR九州）は10月29日、任天堂「スーパーマリオ」シリーズとのタイアップ企画「スーパーマリオ×JR九州 ～Let’s GO KYUSHU！～」キャンペーンの開催を発表した。期間は2025年11月29日から2026年6月30日まで。
期間中は特別ラッピング車両の運転や人気キャラクター「クッパ」を倒す体験型イベント、100個のコインを集めるデジタルスタンプラリーなど複数のイベントを開催。子どもから大人まで、ファンにはたまらない内容となっている。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
スーパーマリオトレイン
■在来線特急（885系）
運転期間：2025年11月29日～2026年6月末（予定）
運転区間：特急ソニック（博多～大分・佐伯）、きらめき（博多～小倉・門司港）、リレーかもめ（博多～武雄温泉 ）、みどり（博多～佐世保）、かささぎ（門司港・博多～肥前鹿島）
■BRT ひこぼしライン
運転期間：2025年12月14日～2026年6月末（予定）
運転区間：添田～日田
■西九州新幹線かもめ（N700S）
運転期間：2026年2月7日～6月末（予定）
運転区間：武雄温泉～長崎
■九州新幹線つばめ（800系）
運転期間：2026年3月7日～6月末（予定）
運転区間：博多～熊本・鹿児島中央
■臨時列車「特急スーパーマリオ号」
運転日：2025年11月29日／11月30日
運転区間：
・11月29日：博多→大分／大分→博多
・11月30日：中津→大分／大分→博多
使用車両：スーパーマリオトレイン（885系／全車指定席）
スーパーマリオ フェスタ in 九州
開催日：
・2025年11月29日〜11月30日： 大分駅前広場
・2026年1月17日〜1月18日：宮崎駅西口駅前アミュひろば
・2026年2月7日〜2月8日：長崎駅前かもめ広場
・2026年3月7日〜3月8日：熊本駅前アミュひろば
・2026年4月18日〜4月19日：アミュプラザ鹿児島 AMU 広場
・2026年5月30日〜5月31日：JR博多駅前広場
内容：
・力をあわせてクッパを倒せ！ クッパバトル
・スーパーマリオ×JR 九州オリジナル グッズショップ
・マリオたちと写真を撮ろう！ フォトコーナー
・「スーパーマリオ」シリーズのゲームを体験しよう！ ゲーム体験コーナー
・九州のご当地グルメを味わおう！ グルメコーナー
スーパーマリオ ステーション／コインコレクション（デジタルスタンプラリー）
●スーパーマリオ ステーション
開催期間：2025年11月29日～2026年6月30日
内容：九州各県に駅構内をマリオたちが彩る「マリオ駅」を展開
対象駅：
・福岡県：★博多駅、★小倉駅、折尾駅、筑後吉井駅
・佐賀県：★佐賀駅、鳥栖駅、東唐津駅
・長崎県：★長崎駅、佐世保駅、新大村駅
・大分県：★大分駅、亀川駅、夜明駅
・熊本県：★熊本駅、新八代駅、三角駅
・宮崎県：★宮崎駅、青島駅、西都城駅
・鹿児島県：★鹿児島中央駅、指宿駅、川内駅
※ ★の駅にはフォトパネルも設置
●コインコレクション（デジタルスタンプラリー）
開催期間：2025年11月29日～2026年6月30日
内容：JR九州の駅やラッピング列車、イベント会場など全100ヵ所に設置されたチェックポイントを巡り、キャラクターが描かれたコインを集めるデジタルスタンプラリー
景品：コイン獲得数に応じて抽選でオリジナルグッズをプレゼント