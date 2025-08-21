銘レンズもCMOSも刷新!! リコーがフラッグシップ・コンパクトカメラ「GR Ⅳ」を発表





リコーイメージングは8月21日、APS-Cセンサー搭載のコンパクトカメラ「GR」シリーズの新モデル「RICOH GR Ⅳ」を発表した。

2019年の「GRⅢ」から6年、2021年の「GRⅢx」から4年ぶりの新モデルで、撮像素子にレンズも刷新されている。予想価格は19万5000円で、9月12日発売予定だ。

「GRⅣ」専用の外付けフラッシュ「RICOH GF-2」も発売となる。最大ガイドナンバー3（ISO100・m）の超小型軽量フラッシュで、「GRⅣ」に装着することで、オート発光機能を実現する。1万6400円でこちらも9月21日発売だ。

「GRⅣ」をベースにしたHDF（Highlight Diffusion Filter）を搭載したモデルについては、今冬以降発売の予定だ。

画素数は2424万から2574万画素

レンズは4群6枚から5群7枚に

「GR Ⅳ」



撮像素子はAPS-Cサイズ（23.3mm×15.5mm）は変わらないが、新しく裏面照射型2574万画素CMOSとなり、最高で6192×4128ドット、14bitRAWでの記録が可能。プロセッサーもGR Engine 7となり、ISOは100～20万4800まで設定が可能だ。

レンズは18.3mmF2.8（フルサイズ換算28mm）は変わらないが、新設計の5群7枚（非球面3枚）となった。大口径レンズを含むガラスモールド非球面レンズや高屈折・低分散ガラスを多用することで、ディストーションや色収差を徹底的に補正し、画面周辺までシャープで高コントラスト・高解像度の画像を実現している。

AFも速くなり、起動時間も0.6秒に短縮された。マクロ撮影モードへの切り替え時間やレンズ収納動作時間も短縮。最短撮影距離は約10cmで、マクロモードでは6cm～15cmとなる。35mm判換算で35mm（15M）または50mm（7M）の画角で画像を撮影するクロップモードも積む。AFは位相差+コントラストのハイブリッドで、顔と瞳検出が可能。

シャッター速度はメカで1/4000～30秒、バルブ、タイム。連写は最大12コマ。

動画はH.264記録形式でのフルHD動画録画（1920×1080ピクセル、60フレーム/秒）が撮影可能となり、FHDでは24、30、60Pとなる。手ブレ補正も強化され5軸6段となっている。NDフィルターは2段分を内蔵。

イメージコントロール機能は、従来の12種類のエフェクトモードに加え、懐かしいフィルム映画の雰囲気を演出できるシネマモード（イエロートーンとグリーントーンを選択）を新たに搭載。彩度、色相、キー、コントラスト、粒状感といった基本パラメーターに加え、強さと大きさの2つのパラメーターを調整できる。自分で設定した設定は、カスタムモードとしてイメージコントロールメニューに登録できる。

バッテリーは1350mAh(DB-110)から1800mAh（DB-120）と大容量化。ボディサイズは109.4×61.1×32.7mmで、高さが0.8mm、厚みは0.5mm減少、GRⅣの重さは262gで、Ⅲの257gから5g増えている。

カメラ内のストレージは2GBから53GBへと大きく増加し、メディアはSDカードから、マイクロSDカード（UHS-I）へと変更になった。背面モニターは3.0型LCDで103.7万ドット、タッチパネルであることは同じだ。

Bluetoothと無線LANを組み合わせたデュアル通信システムを搭載。GRシリーズ専用の新アプリケーション「GR WORLD」を使えば、スマホへの画像データ転送、リモート撮影、カメラ位置情報転送などが可能となる。

RICOH GA-3 レンズアダプター

6200円

現在販売中のGW-4ワイドコンバージョンレンズをGR IVカメラ本体に取り付けるためのレンズアダプター。フルサイズ換算で21mmの画角での撮影が可能となる。



RICOH GN-3 (DG) リングキャップ

4600円

標準のリングキャップと交換してカメラの外観を向上させる金属仕上げのリングキャップ。



RICOH GK-2 メタルホットシューカバー

4600円

高品質のステンレス合金で作られたメタリックなダークグレーのホットシューカバー。



RICOH DB-120 充電式バッテリー

5800円

RICOH GR IV用大容量充電式リチウムイオンバッテリー。



RICOH BJ-12 バッテリーチャージャー

1万300円

DB-120専用に設計されたバッテリーチャージャーで、最大2個のバッテリーを同時充電可能。



RICOH GS-4 フィンガーストラップ

4600円

手に心地よくフィットし、持ち運び時のカメラのホールド感を向上させる本革製フィンガーストラップ。



