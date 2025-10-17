このページの本文へ

パナソニックがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで焼損事故

2025年10月17日 17時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

パナソニックのロゴ

　消費者庁は10月17日、パナソニック サイクルテックがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。

　内容は当該製品の焼損および周辺の汚損。原因は調査中のため、リコール理由との関連性はわかっていない。

　同社では2020年4月21日より、今回事故を起こした製品を含む複数のバッテリーパックに対して無償交換（リコール）を実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

●リコール対象製品の製造期間と品番

■2012年10月16日～2015年6月26日

・NKY454B02

■2012年10月17日～2015年6月24日

・NKY450B02
・NKY486B02
・NKY487B02
・NKY488B02
・NKY493B02
・NKY495B02
・NKY513B02

■2012年10月17日～2015年7月8日

・NKY451B02
・NKY452B02
・NKY494B02
・NKY496B02
・NKY497B02
・NKY498B02
・NKY514B02

■2013年1月8日～2015年6月26日

・NKY449B02

■2013年12月4日～2015年8月1日

・NKY490B02

■2013年12月4日〜2015年8月25日

・NKY491B02

■2014年10月14日～2015年7月8日

・NKY511B02

■2014年10月20日～2015年7月1日

・NKY510B02

■2014年11月4日～2015年8月3日

・NKY512B02

■2015年1月1日～2017年7月31日

・NKY528B02
・NKY529B02

 

●問い合わせ先

電話番号：0120-870-355
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者休日を除く）
URL：https://panasonic.co.jp/pct/info/ex/

