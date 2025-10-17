パナソニックがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで焼損事故

消費者庁は10月17日、パナソニック サイクルテックがリコール中の電動アシスト自転車用バッテリーで、9月に火災事故が発生したことを明らかにした。

内容は当該製品の焼損および周辺の汚損。原因は調査中のため、リコール理由との関連性はわかっていない。

同社では2020年4月21日より、今回事故を起こした製品を含む複数のバッテリーパックに対して無償交換（リコール）を実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。