400gの重量級「ガリバーバーグ」が今年も！ びくドンで過去最多のラインナップ

ハンバーガーチェーン「びっくりドンキー」は、10月8日から、人気メニューを「ガリバー化（増量）」する「今年もガリバー！」フェアを開催します。
9回目を迎える今回は、定番のガリバーバーグやガリバーサラダに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たに「ガリバー化」され、過去最多のラインアップで展開されます。
400gの「ガリバーバーグ」が登場
チーズバーグも巨大化して登場！
「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ。注目は、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」です。
▲ガリバーWチーズバーグディッシュ 2090円
びっくりドンキーで最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した新商品です。チーズ好きにはたまらない一皿です。
▲ガリバーカリーバーグディッシュ 2270円
ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた迫力ある一品です。ライスやサラダと一緒に最後までカリーを堪能できます。
▲ガリバーポテサラパケットディッシュ 2310円
こちらも新商品で、通常の3倍のポテトサラダとチーズを中にも上にも使った贅沢な仕上がりです。400gのパティで包み込み、食べ応え十分です。
フライドポテトやパフェもガリバー化！
アラカルトでは、人気のフライドポテトを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」、スパイスを効かせた「ガリバースパイシーポテト」、高さ25cmのグラスで提供される「ガリバーサラダ」が登場します。
▲ガリバーフライドポテト 860円
▲ガリバースパイシーポテト 960円
▲ガリバーサラダ 680円
デザートには30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクには25cmグラスの「ガリバーイチゴミルク」が用意され、ボリュームとインパクトある商品がそろいます。
▲ガリバーショコラパフェ 3000円
▲ガリバーイチゴミルク 990円
圧巻の過去最多ラインアップ！
ボリューム感だけでなく「巨大サイズならではの楽しさ」を味わえるガリバーフェア。今年は新メニューも追加されて、さらにパワーアップしています。普段のメニューとはひと味違う迫力を体験しては？
※価格は税込み表記です。