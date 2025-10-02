400gの重量級「ガリバーバーグ」が今年も！ びくドンで過去最多のラインナップ

ハンバーガーチェーン「びっくりドンキー」は、10月8日から、人気メニューを「ガリバー化（増量）」する「今年もガリバー！」フェアを開催します。

9回目を迎える今回は、定番のガリバーバーグやガリバーサラダに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュとポテサラパケットディッシュが新たに「ガリバー化」され、過去最多のラインアップで展開されます。

400gの「ガリバーバーグ」が登場

チーズバーグも巨大化して登場！

「ガリバーバーグ」は、プレートのほとんどを埋め尽くす400gの肉汁溢れるガリバーサイズのハンバーグ。注目は、ライス、サラダがワンプレートで食べられる「ガリバーバーグディッシュ」です。

▲ガリバーWチーズバーグディッシュ 2090円

びっくりドンキーで最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した新商品です。チーズ好きにはたまらない一皿です。

▲ガリバーカリーバーグディッシュ 2270円

ガリバーバーグに通常の2倍量のカリーソースをかけた迫力ある一品です。ライスやサラダと一緒に最後までカリーを堪能できます。

▲ガリバーポテサラパケットディッシュ 2310円

こちらも新商品で、通常の3倍のポテトサラダとチーズを中にも上にも使った贅沢な仕上がりです。400gのパティで包み込み、食べ応え十分です。

フライドポテトやパフェもガリバー化！

アラカルトでは、人気のフライドポテトを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」、スパイスを効かせた「ガリバースパイシーポテト」、高さ25cmのグラスで提供される「ガリバーサラダ」が登場します。

▲ガリバーフライドポテト 860円

▲ガリバースパイシーポテト 960円

▲ガリバーサラダ 680円

デザートには30cmの「ガリバーショコラパフェ」、ドリンクには25cmグラスの「ガリバーイチゴミルク」が用意され、ボリュームとインパクトある商品がそろいます。

▲ガリバーショコラパフェ 3000円

▲ガリバーイチゴミルク 990円

圧巻の過去最多ラインアップ！

ボリューム感だけでなく「巨大サイズならではの楽しさ」を味わえるガリバーフェア。今年は新メニューも追加されて、さらにパワーアップしています。普段のメニューとはひと味違う迫力を体験しては？

※価格は税込み表記です。