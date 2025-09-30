旨辛肉盛り！丸亀製麺に「ニラ玉ぶっかけうどん」8種具材が豪快

讃岐うどんチェーン丸亀製麺は、10月7日より全国の店舗で「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」を期間限定で発売します。発売中の「旨辛 豚つけ汁うどん」と併売され“2つの旨辛”が揃います。

豚の旨辛炒めでガツンと旨辛！

「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」は、2024年10月に初めて登場し、人気が高かった「旨辛 肉盛りまぜ玉うどん」を進化させたメニュー。今回は、前回の6種具材から具材を増やして刷新しています。

▲旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん 並890円、大1070円、得1250円

豚肉と玉ねぎの旨辛炒め、肉そぼろ入りのニラともやし、濃厚な卵黄、海苔、刻みニンニクなど8種の具材を合わせた新作で、にんにく香る旨辛ぶっかけだしが全体をまとめます。うどんとの相性を考え、かつおの粉末を加えて仕上げています。

具材ごとにそのまま食べると、一口ごとに異なる味わいが楽しめます。豪快に混ぜて食べると、具材とうどんの一体感が生まれるといいます。

▲旨辛 豚つけ汁うどん 990円（1玉～3玉まで同一価格）

あわせて販売中の「旨辛 豚つけ汁うどん」は10月下旬まで提供されます。冷たく締めたうどんを3玉まで同一価格で選べるのが特徴で、豚しゃぶや小松菜ナムルとともにラー油入りの特製つけ汁で味わえます。

新作「明太とろろうどん弁当」も登場

▲明太とろろうどん弁当 並450円、大630円

また「丸亀うどん弁当」からも新作が登場します。「明太とろろうどん弁当」は、冷たいぶっかけうどんに明太子ととろろを合わせた一品で、野菜バラ天やきんぴらごぼう、玉子焼きなどのおかずと一緒に楽しめます。

ボリューム満点の秋限定うどん

「旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん」は、具材の多さとパンチのある味わいで、ガッツリ食べたいときにぴったりの一品になりそうです。

期間限定メニューなので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。