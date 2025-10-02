【松屋】今年は「厚切り豚カルビ」に！ 秋の定番“茄子味噌炒め”がリニューアル

牛めしの「松屋」では、10月7日10時より「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」（980円）を販売する。

人気メニューがリニューアル！

「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」

2008年に初登場の「豚と茄子の辛味噌炒め定食」は、秋の定番メニューとして毎年好評という。今年も復活販売。

今年は使用するお肉を“厚切り豚カルビ”にリニューアル。噛むほどに旨みがあふれるお肉と、とろけるような食感の茄子やしんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピーマンなど、盛りだくさんの具材でおなかも心も満たされる満足感たっぷりの一品に仕上がったという。



濃厚な辛味噌ダレはご飯との相性抜群で、一度食べればついついお箸がすすんじゃうんだとか。



定食はライス、生野菜、みそ汁付き。肉の量が2倍のダブル定食も用意される

■厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め定食 980円

■厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒めダブル定食 1470円

自分で丼にしても良いね◎

濃厚な辛味噌ダレはご飯との相性抜群。ついついお箸が止まらなくなりそう。定食として楽しむのはもちろん、ごはんの上にのせて豪快にかき込む食べ方も公式がおすすめしている。

豚カルビでますます食べ応えもアップ。これは良いリニューアルになりそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）