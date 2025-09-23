このページの本文へ

10月6日発売

嬉しい！「カップヌードルPRO」に「カレー」が追加！おいしさそのままで低糖質

2025年09月23日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

カレーなのに低糖質、ついに！

　日清食品は「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー」（279円）を10月6日に全国で発売する。

「カップヌードルPRO」にカレーも仲間入り

　「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」は「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質を15g配合し、糖質を50%オフ、さらに塩分を25%オフした、国内初のたんぱく質強化カップ麺シリーズ。

　新作は、定番の「カップヌードル カレー」のまろやかで濃厚なおいしさはそのままに、麺に食物繊維をたっぷり練り込み、糖質を50％オフに。"カレーなのに低糖質"を実現したとうたう。さらに、たんぱく質を強化し、塩分も控えめに仕上げている。

　スープはポークや野菜のうまみが溶け込んだ、まろやかで濃厚なカレースープ。具材は"謎肉"（大豆たん白入り豚ミンチ）、ポテト、ミンチポーク（味付豚肉）、ニンジン、ネギを使用。1食356kcal。

カレー、待ってました！

　これまでカップヌードルの通常フレーバー、シーフード、チリトマトが発売されてきた「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ」シリーズ。

　カレーを待ち望んでいた方も多いはず。健康意識を少しでも高めたい時にいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧