嬉しい！「カップヌードルPRO」に「カレー」が追加！おいしさそのままで低糖質

日清食品は「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー」（279円）を10月6日に全国で発売する。

「カップヌードルPRO」にカレーも仲間入り

「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」は「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質を15g配合し、糖質を50%オフ、さらに塩分を25%オフした、国内初のたんぱく質強化カップ麺シリーズ。

新作は、定番の「カップヌードル カレー」のまろやかで濃厚なおいしさはそのままに、麺に食物繊維をたっぷり練り込み、糖質を50％オフに。"カレーなのに低糖質"を実現したとうたう。さらに、たんぱく質を強化し、塩分も控えめに仕上げている。



スープはポークや野菜のうまみが溶け込んだ、まろやかで濃厚なカレースープ。具材は"謎肉"（大豆たん白入り豚ミンチ）、ポテト、ミンチポーク（味付豚肉）、ニンジン、ネギを使用。1食356kcal。

カレー、待ってました！

これまでカップヌードルの通常フレーバー、シーフード、チリトマトが発売されてきた「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ」シリーズ。

カレーを待ち望んでいた方も多いはず。健康意識を少しでも高めたい時にいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）