最高では！「うまトマロースかつ定食」爆誕！！松屋の味がとんかつに

松屋フーズが運営するとんかつ専門店「松のや」では「うまトマロースかつ定食」各種を10月8日15時より発売する。
あの味を松のやで！「うまトマロースかつ定食」
系列である牛めしチェーン「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”を、松のやのロースかつとコラボさせた新メニュー。
▲うまトマロースかつ定食 980円
店舗で丁寧にパン粉付けしサクッと揚げたロースかつに、うまトマソースをかけて仕上げた一品。トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースがロースカツと絡み合い、相性抜群なんだとか。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらなくなってしまうとか。
また、松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店では「メンチかつ」とのコラボメニューも販売。「デミメンチカツ」も登場する。
▲うまトマメンチかつ定食 1080円
▲デミメンチかつ定食 1080円
▲ロースかつ＆うまトマメンチかつ定食 1030円
▲ロースかつ＆デミメンチかつ定食 1030円
単品での注文は「うまトマロースかつ」780円、「うまトマメンチかつ」 880円、「デミメンチかつ」880円。
松屋の味を松のやで食べる！
松屋の松のやの店舗でも味を楽しめる！
松屋のうまトマハンバーグといったら、トマトの旨みや酸味が凝縮した"沼る味"としても評判。今回、うまトマファンは必食の、ロースかつとのコラボ。半熟卵を崩すタイミングも迷ってしまう〜！
あのうまトマの味をロースとあわせるとどう楽しめるか期待したい！
（※文中の価格はすべて税込）