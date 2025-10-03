このページの本文へ

とんかつの松のやで10月8日発売

最高では！「うまトマロースかつ定食」爆誕！！松屋の味がとんかつに

2025年10月03日 14時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

松屋名物うまトマソースとの夢のコラボ！

　松屋フーズが運営するとんかつ専門店「松のや」では「うまトマロースかつ定食」各種を10月8日15時より発売する。

あの味を松のやで！「うまトマロースかつ定食」

　系列である牛めしチェーン「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”を、松のやのロースかつとコラボさせた新メニュー。

▲うまトマロースかつ定食　980円


　店舗で丁寧にパン粉付けしサクッと揚げたロースかつに、うまトマソースをかけて仕上げた一品。トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースがロースカツと絡み合い、相性抜群なんだとか。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらなくなってしまうとか。

 　また、松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店では「メンチかつ」とのコラボメニューも販売。「デミメンチカツ」も登場する。

▲うまトマメンチかつ定食　1080円

▲デミメンチかつ定食 1080円

▲ロースかつ＆うまトマメンチかつ定食　1030円

▲ロースかつ＆デミメンチかつ定食　1030円

　単品での注文は「うまトマロースかつ」780円、「うまトマメンチかつ」　880円、「デミメンチかつ」880円。

松屋の味を松のやで食べる！

　松屋の松のやの店舗でも味を楽しめる！

　松屋のうまトマハンバーグといったら、トマトの旨みや酸味が凝縮した"沼る味"としても評判。今回、うまトマファンは必食の、ロースかつとのコラボ。半熟卵を崩すタイミングも迷ってしまう〜！

　 あのうまトマの味をロースとあわせるとどう楽しめるか期待したい！

　（※文中の価格はすべて税込）

