最高では！「うまトマロースかつ定食」爆誕！！松屋の味がとんかつに

松屋フーズが運営するとんかつ専門店「松のや」では「うまトマロースかつ定食」各種を10月8日15時より発売する。

あの味を松のやで！「うまトマロースかつ定食」

系列である牛めしチェーン「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”を、松のやのロースかつとコラボさせた新メニュー。

▲うまトマロースかつ定食 980円



店舗で丁寧にパン粉付けしサクッと揚げたロースかつに、うまトマソースをかけて仕上げた一品。トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースがロースカツと絡み合い、相性抜群なんだとか。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらなくなってしまうとか。



また、松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店では「メンチかつ」とのコラボメニューも販売。「デミメンチカツ」も登場する。

▲うまトマメンチかつ定食 1080円

▲デミメンチかつ定食 1080円

▲ロースかつ＆うまトマメンチかつ定食 1030円

▲ロースかつ＆デミメンチかつ定食 1030円

単品での注文は「うまトマロースかつ」780円、「うまトマメンチかつ」 880円、「デミメンチかつ」880円。

松屋の味を松のやで食べる！

松屋の松のやの店舗でも味を楽しめる！



松屋のうまトマハンバーグといったら、トマトの旨みや酸味が凝縮した"沼る味"としても評判。今回、うまトマファンは必食の、ロースかつとのコラボ。半熟卵を崩すタイミングも迷ってしまう〜！



あのうまトマの味をロースとあわせるとどう楽しめるか期待したい！

（※文中の価格はすべて税込）