バンダイナムコエンターテインメントは9月28日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式Xにて、9月30日より実装する新ユニット3体のPVを先行公開した。

登場するのはUR「ユニコーンガンダム（デストロイモード／覚醒）（EX）」、UR「ゴッドガンダム（EX）」、UR「ガンダムF91（EX）」の3機。注目を集めているのが機体のタイプで、ユニコーンガンダムが支援型、ゴッドガンダムが攻撃型、ガンダムF91が耐久型となっている。

これに対し、一部のユーザーから「F91が耐久型は解釈違い」「耐久はユニコーンやろ。コロニーレーザー防ぐんだぞ」「いつ作中でF91が防御っぽい演出した？」と、主にF91のタイプについて物議がかもされている。

耐久型はゲーム的に出番が少なく、「推しが冷遇されている」と感じるユーザーが多い模様。ただ3つのタイプを均等に割り振っただけという意見や、別のタイプは開発産で提供されるだろうという声があったほか、これは恒常ユニットであり限定ユニット版では耐久型以外のものが来るはずと前向きに望みをかけるユーザーもいた。

また、本来必中のEX技を回避できる特性の可能性などを示唆し、「見える……実装後に手のひら返し（手のひらクルー）するユーザーの姿が」と未来を予測する声も。実装前に酷評されているものほど、性能が明かされると非常に強力で注目を浴びることになるのはよくあることだ。

「ジージェネレーション エターナル」ハーフアニバーサリーは9月30日より開始。メインステージなども追加するため、端末の空き容量が1.4GBほど必要になるとのこと。準備してその瞬間を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。