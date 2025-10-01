バンダイナムコエンターテインメントは9月30日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にてハーフアニバーサリー記念のアップデートを実施した。

待望のメインステージ「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」と「機動武闘伝Gガンダム 後半」が追加されたほか、UR「ユニコーンガンダム（デストロイモード／覚醒）（EX）」、UR「ゴッドガンダム（EX）」、UR「ガンダムF91（EX）」の3機がガシャ機体として実装。大いに盛り上がりを見せている。

そんななか、「ジージェネ」ファンの間では恒例行事となる「ゴッドフィンガー祭り」がにぎわっているのでご紹介したい。

これは「ゴッドガンダム」に他シリーズのキャラクターを乗せて「爆熱ゴッドフィンガー」を使うと、専用の決め台詞が聞けるという小ネタ（ボイス付き）。「ジージェネ」シリーズでは恒例のことだが、今回も例にもれずさまざまなキャラに専用セリフが収録されているようだ。

とくに「ジージェネ エターナル」でシリーズ初参戦となった「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のキャラクターには注目が集まっており、きちんと（？）収録されていたことで話題を呼んでいる。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の主人公、三日月・オーガスを乗せると、ものすごい棒読みで技名を叫んでくれる。しかし、兄貴分であるオルガに言われたから言ったセリフのようで、「さっきの必要なの？」とつぶやくシーンも。

また、中の人繋がりでネタにされる「機動戦士ガンダムSEED」のイザーク・ジュールを乗せると、華麗なノリツッコミを見せてくれた。

「そんなキャラまで!?」という開発の遊び心が見える「ゴッドフィンガー祭り」。もしゴッドガンダムを入手できたら、ぜひいろいろなキャラを乗せてSNSで共有する祭りに参加してみては。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

