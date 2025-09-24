「プロデューサー生配信」で発表された内容をまとめて紹介！

バンダイナムコエンターテインメントは9月24日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、ハーフアニバーサリー直前の2025年9月23日に配信された「プロデューサー生配信」で発表した最新情報を公開。

メインステージ「機動戦士ガンダムUC」と「機動武闘伝Gガンダム」（後半）が2025年9月30日に追加予定！

2025年9月30日より、メインステージに「機動戦士ガンダムUC」、さらに「機動武闘伝Gガンダム」（後半）が追加予定。

「フルアーマー・ユニコーンガンダム（デストロイモード）」や「ゴッドガンダム」などが開発可能ユニットとして登場！

メインステージの追加にともない、「機動戦士ガンダムUC」「機動武闘伝Gガンダム」の機体が開発可能ユニットとして登場。メインステージをプレイしてユニットの開発を進め、強力なユニットを獲得しよう。

また、フル・フロンタルやアレンビー・ビアズリーなど新規キャラクターもキャラクタースカウトで獲得可能に。ぜひ手に入れて部隊に編成しよう。