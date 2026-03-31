ジージェネ、1stアニバ機体のタイプ発表で悲喜こもごも 耐久型「ダブルオーライザー」に注目集まる
バンダイナムコエンターテインメントは3月30日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式Xにて、4月1日より実装する新ユニット3体のPVを先行公開した。
◤━━━━━━— 【ジージェネ】SDガンダム ジージェネレーション エターナル【公式】 (@ggene_eternal) March 30, 2026
SDガンダム #ジージェネエターナル
4/1 新ユニット登場予告！
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ユニット紹介PV
UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」/UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」
UR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」/UR「刹那・F・セイエイ」… pic.twitter.com/33mH2xm0QB
登場するのはUR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」、UR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」、UR「トールギスⅢ(EX)」の3機。注目を集めているのが機体のタイプで、ウイングガンダムゼロが攻撃型、ダブルオーライザーが耐久型、トールギスⅢが支援型となっている。
ウイングガンダムファンからは「ウイングゼロ攻撃キター！」「完凸決定」「やっぱウイングゼロ好きだなぁ」「ゼロカスおじ大勝利ぃぃぃ！」「ゼロカス来るの？ジージェネやろうかな」など、喜びの声があがっていた。
いっぽうで耐久型と発表されたダブルオーライザーについては、「ダブルオーが耐久…理解できんぞ！」「もうぜんぶ攻撃型でいいじゃん」「うわ…一気にやる気なくなった。。。」「推し機体なんです！許しませんよ！」「00耐久とか誰が望んでるんだよ」など、攻撃型を望んでいたファンから失望の声が寄せられている。
ただし、「仲間に回復バフかけたこともあるし、むしろ解釈一致」「ダブルオーが耐久の概念を変える。俺は信じてるぞ」「好きなら引く、それでいいじゃないか」「次のクアンタが攻撃型なんだよきっと」「個人的に00耐久はアタリ」と、耐久型であることに前向きな声も。
また、「ワイ、トールギスⅢ一点狙い」「トールギス耐久だと思ってたから支援で嬉しい」「プリベンター・ウインドさんは絶対確保ぉ！」「好みの話だが、ウイングゼロよりダブルオーよりトールギスが欲しい」「隊長！うっかりトールギスⅢが欲しくなってしまいました」など、機体演出やパイロットのカッコよさで、恒常ユニットながら熱い視線を向けるトールギスⅢファンもいた。
いよいよ実装日となる4月1日は間近。記念すべき1stアニバーサリーだけに、ファンの熱量が最高潮に高まっているのを感じる。かつて耐久型と発表され“解釈違い”だとガッカリされたものの、結局は強機体とみなされた「ガンダムF91」のように、「ダブルオーライザー」もその性能を見たファンがどう評価するか。今から楽しみだ。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
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