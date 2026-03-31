バンダイナムコエンターテインメントは3月30日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」公式Xにて、4月1日より実装する新ユニット3体のPVを先行公開した。

登場するのはUR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」、UR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」、UR「トールギスⅢ(EX)」の3機。注目を集めているのが機体のタイプで、ウイングガンダムゼロが攻撃型、ダブルオーライザーが耐久型、トールギスⅢが支援型となっている。

ウイングガンダムファンからは「ウイングゼロ攻撃キター！」「完凸決定」「やっぱウイングゼロ好きだなぁ」「ゼロカスおじ大勝利ぃぃぃ！」「ゼロカス来るの？ジージェネやろうかな」など、喜びの声があがっていた。

いっぽうで耐久型と発表されたダブルオーライザーについては、「ダブルオーが耐久…理解できんぞ！」「もうぜんぶ攻撃型でいいじゃん」「うわ…一気にやる気なくなった。。。」「推し機体なんです！許しませんよ！」「00耐久とか誰が望んでるんだよ」など、攻撃型を望んでいたファンから失望の声が寄せられている。

ただし、「仲間に回復バフかけたこともあるし、むしろ解釈一致」「ダブルオーが耐久の概念を変える。俺は信じてるぞ」「好きなら引く、それでいいじゃないか」「次のクアンタが攻撃型なんだよきっと」「個人的に00耐久はアタリ」と、耐久型であることに前向きな声も。

また、「ワイ、トールギスⅢ一点狙い」「トールギス耐久だと思ってたから支援で嬉しい」「プリベンター・ウインドさんは絶対確保ぉ！」「好みの話だが、ウイングゼロよりダブルオーよりトールギスが欲しい」「隊長！うっかりトールギスⅢが欲しくなってしまいました」など、機体演出やパイロットのカッコよさで、恒常ユニットながら熱い視線を向けるトールギスⅢファンもいた。

いよいよ実装日となる4月1日は間近。記念すべき1stアニバーサリーだけに、ファンの熱量が最高潮に高まっているのを感じる。かつて耐久型と発表され“解釈違い”だとガッカリされたものの、結局は強機体とみなされた「ガンダムF91」のように、「ダブルオーライザー」もその性能を見たファンがどう評価するか。今から楽しみだ。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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