バンダイナムコエンターテインメントは10月10日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」と、新ユニットが追加されたピックアップガシャを開催。いずれも期間は、2025年10月31日11時59分まで（予定）。

ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」開催中！

ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」が開催中。今回は、前回開催した「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第1弾」のストーリーを含む完結編となる。イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを開発しよう。

今なら『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』の原作楽曲である「MEN OF DESTINY」などが戦闘アニメ再生時に流れる。ぜひストーリーイベント中はBGMをオンにして楽しんでみてはいかがだろうか。開催期間は、2025年10月31日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。

UR「ガンダム試作3号機(EX)」／UR「コウ・ウラキ」などがピックアップガシャに登場！

期間限定UR「ガンダム試作3号機(EX)」／UR「コウ・ウラキ」がピックアップガシャで登場。また、期間限定UR「ガンダム試作2号機(EX)」／UR「アナベル・ガトー」が再登場する。

そのほか、UR「ノイエ・ジール(EX)」／UR「アナベル・ガトー」やサポーターのUR 「シーマ・ガラハウ＆リリー・マルレーン」などが続々登場。ガシャの開催期間は、2025年10月31日11時59分まで（予定）。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。