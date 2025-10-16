バンダイナムコエンターテインメントは10月16日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて 「新機動戦記ガンダムW」の30周年を記念したキャンペーンを開始した。

ログインボーナスでSSRユニット「ウイングガンダム（EW版）」が全ユーザーに無料配布されているほか、パネルミッションをこなせばSSRキャラクター「ヒイロ・ユイ」と「ウイングガンダム(EW版)限界突破素材SSR」が手に入る。

ユーザーからは「ウイング配布キター！」「ゼロじゃないんやな」「デザインがカッコイイ」など好評の声。性能は配布らしくあと一歩ほしいレベルだが、記念ユニットとしてありがたくいただこう。

また、ハーフアニバーサリー当日ということもあり、「キャラクターのSP化（Lv上限解放）」、過去イベントをやり直せる「ヒストリーステージ」、サブスクリプション「エターナルパス」の販売によってゲーム内で原作アニメを視聴可能になるなど、大幅なアップデートが施されている。

さらに、PC版Google Play Gamesに本作が追加される予定。スマホではなくPCの大画面で「ジージェネエターナル」をプレイ可能になるため、PC勢にはありがたい話だ。ただ、ストアへの反映に時間がかかっているとのことで、記事執筆現在（17時）まだ配信されていない。こちらは続報に注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

