バンダイナムコエンターテインメントは9月30日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』において、メインステージに「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」と「機動武闘伝Gガンダム 後半」を追加したと発表。

「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」はメインステージ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」のステージ5をクリアすることで、「機動武闘伝Gガンダム 後半」はメインステージ「機動武闘伝Gガンダム」のステージ10をクリアすることで解放される。

また、期間限定で「機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]」にて使用された「StarRingChild」や、「機動武闘伝Gガンダム」にて使用された「Trust You Forever」などの楽曲がメインステージにて流れるように。期間中はぜひBGMをオンにして楽しもう。楽曲再生期間は、2025年9月30日12時～10月29日12時ごろまで。

UR「ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)(EX)」などがピックアップガシャに登場！

期間限定ユニットとして、UR「ユニコーンガンダム(デストロイモード/覚醒)(EX)」／UR「バナージ・リンクス」、UR「ゴッドガンダム(EX)」／UR「ドモン・カッシュ」が、期間限定URサポーター「オットー・ミタス＆ネェル・アーガマ（ロンド・ベル隊仕様）」がピックアップガシャで登場。

そのほか、UR「ガンダムF91(EX)」／UR「シーブック・アノー」がピックアップされるほか、複数のSSRユニット、サポーターなどが新登場する。ガシャの開催期間は、2025年10月24日11時59分まで（予定）。

「Half Anniversary最大46連無料ガシャ」開催中！

2025年9月30日より「Half Anniversary最大46連無料ガシャ」が開催中。「Half Anniversaryログインボーナス」や「Half Anniversaryパネルミッション」などでゲットできる専用チケットを集めることで、専用ガシャを引くことが可能だ。

46連ガシャを引くと2体のURユニットが確約となるので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年11月7日11時59分まで（予定）。

51曲が収録された「サウンドパック vol.1」が販売中！

2025年9月30日より、ゲーム内で使用できる楽曲を収録した「サウンドパック vol.1」が販売中。BGM51曲に加え、プレミアムガシャチケットなどもセットになった特別なパックとなっている。解放したBGMはゲーム内の「BGM設定」から変更可能。ぜひ入手してお気に入りのBGMでジージェネエターナルを楽しもう。

※サウンドパックはプラットフォームごとに1回まで購入できます。

※楽曲の解放状況はプラットフォームを跨いで引き継ぐことはできません。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

