2025年09月17日 17時30分更新

文● Zenon／ASCII

　バンダイナムコエンターテインメントは9月16日、配信中のiOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、「好きなSSRが選べる」ハーフアニバーサリー事前WEBガシャを開催中だと告知した。期間は9月26日まで。

　これは特設サイトにバンダイナムコIDでログインし、無料ガシャを回して「お気に入り」を登録すると、そのSSR、SR、Rユニット3体がもらえるというキャンペーンだ。対象ユニットは200種類以上。実戦で使えるレベルのSSRユニットもいるので、ぜひ参加しよう。

　ユーザーからは「Sガンダムの凸を増やすぞー」「うぉぉぉやっとデビルガンダムを得る機会が！」「コレクション枠が埋まるのでありがてぇ」と好評の声。リリース前にもやっていた施策で、その時は「神！」「運営太っ腹ぁ！」と大盛り上がりだった。

　ただ、現在の環境は最高レアリティの【UR】が主力になってる人も多いためか、「いまさらSSR…」「URがない、やり直し」「初期URくらい入れてほしい」と不満を述べている声も。

10回ガシャを計10回引ける。毎日0時に残り回数がリセットされるので、ガンガン回そう

こんな感じで排出される

“このガシャで引けたユニット”から計3体を選択する。ここで「未所持」と出てるのは、実際のゲーム内で所持してるかどうかを参照しているわけではないので注意

お気に入りに3体チョイス！配布は9月末ごろの予定だという

 

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。

