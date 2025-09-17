バンダイナムコエンターテインメントは9月16日、配信中のiOS／Android向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、「好きなSSRが選べる」ハーフアニバーサリー事前WEBガシャを開催中だと告知した。期間は9月26日まで。

これは特設サイトにバンダイナムコIDでログインし、無料ガシャを回して「お気に入り」を登録すると、そのSSR、SR、Rユニット3体がもらえるというキャンペーンだ。対象ユニットは200種類以上。実戦で使えるレベルのSSRユニットもいるので、ぜひ参加しよう。

ユーザーからは「Sガンダムの凸を増やすぞー」「うぉぉぉやっとデビルガンダムを得る機会が！」「コレクション枠が埋まるのでありがてぇ」と好評の声。リリース前にもやっていた施策で、その時は「神！」「運営太っ腹ぁ！」と大盛り上がりだった。

ただ、現在の環境は最高レアリティの【UR】が主力になってる人も多いためか、「いまさらSSR…」「URがない、やり直し」「初期URくらい入れてほしい」と不満を述べている声も。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

