セールスランキング1位獲得を記念したダイヤ3000個配布も！
『ジージェネ エターナル』ピックアップガシャにUR「キュベレイ(ZZ版)(EX)」などが登場！
2025年09月01日 18時45分更新
バンダイナムコエンターテインメントは9月1日、iOS／Androidで配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、新ユニットが追加されたピックアップガシャを開催したと発表。また、イベント「マップイベント Vol.02」が開催中だ。
さらに、セールスランキング1位を獲得を記念し、ダイヤ3000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼントしている。詳細は下記を確認してほしい。
UR「キュベレイ(ZZ版)(EX)」などがピックアップガシャに登場！
期間限定UR「キュベレイ(ZZ版)(EX)」／UR「ハマーン・カーン」がピックアップガシャで登場。そのほか、UR「フルアーマーZZガンダム(EX)」／UR「ジュドー・アーシタ」やURサポーター「グレミー・トト&サンドラ」などが登場。開催期間は、2025年9月22日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
イベント「マップイベント Vol.02」開催中！
イベント「マップイベント Vol.02」が開催中。イベントを遊んで、新たに追加されたキャラクターとサポーターを獲得しよう。開催期間は、2025年9月12日11時59分まで（予定）。
▼マップイベントとは▼
マップイベントは、さまざまなシリーズのユニットが混成部隊として登場するマップの攻略を目指すイベント。マップ上に配置されたブーストアイテムを駆使して、出撃制限が課されたバトルを攻略し、マップの最深部で待ち構えているエリアボスの撃破を目指そう。
★注意事項
・本イベントは、メインステージ「機動戦士ガンダム」ステージ14をクリアすることで解放されます。
・開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。
ストアセールスランキング1位を記念して、ダイヤ3000個を全員へプレゼント！
本作が、ストアセールスランキング1位を達成。その感謝の気持ちとしてダイヤ3000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント。本作をさらに楽しもう。プレゼント配布期間は、2025年9月30日23時59分まで。
【プレゼント内容】
ダイヤ3000個（ガシャ10回分）
※1アカウントにつき1回のみの獲得となります。
※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。
※詳細はアプリ内をご確認ください。開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
