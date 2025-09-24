なか卯に「担々うどん」の季節！今年は「温たま」アレンジでまろやかに

丼ぶりや京風うどんを提供する「なか卯」は、10月1日11時から「温たま担々うどん」と「担々うどん」を販売します。

なか卯の「担々うどん」が今年も

毎年この時期におなじみの「担々うどん」が今年も。温玉をのせたアレンジも展開します。

▲温たま担々うどん 小520円、並660円、大760円

なか卯特製の担々スープを使った「担々うどん」に、まろやかな温たまをのせた一品です。ゴマペーストの香ばしさとコク、ラー油の辛味が効いたスープに、肉味噌の甘辛さが加わり、そこへ温たまのまろやかさが調和するんだとか。

▲担々うどん 小410円、並550円、大650円

同時に、シンプルにスープの味わいを楽しめる「担々うどん」も登場します。喉ごしの良いうどんがスープとよく絡み、旨辛な味わい。小サイズも用意されているため、親子丼などとのセット利用にも適しています。



いずれも、涼しくなる季節にぴったりの温かいうどんです。

今年は少し早めにスタート

なか卯の「担々うどん」は秋冬の定番ですが、昨年が10月23日発売だったのと比べると今年は早めの登場。夏が終わり、いきなり涼しさを感じるようになってきたこの時期にぴったりでは。



ゴマの香りとピリ辛スープに温たまが加わり、辛さがまろやかに変化して最後まで飽きずに食べられるのが魅力です。

※価格は税込み表記です。