これぞヒレ！ 松のや、日ハムコラボ国産豚の「丸太ヒレかつ」柔らかジューシー

松のやは10月1日15時から、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売します。
松のや×日ハム 丸太ヒレかつ定食
大手食品加工メーカー・日本ハムと松のやとのコラボによるメニュー。松のやではこれまでにも度々日本ハムとのコラボを実施しています。
▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食 1090円
北の大地で育った国産豚を使用し、希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出してサクッと香ばしく仕上げたという一品です。柔らかくジューシーな食感が特徴で、紅塩や卓上ソースとともに味わうことができます。
定食、丼、単品と幅広いラインアップが用意されており、ダブルサイズやロースかつとの盛り合わせもあります。なお、単品は850円。
▲鬼おろしポン酢国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食 1190円
▲ダブル国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食 1890円
▲ロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食 1390円
▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ丼 1090円
北の大地からやってきた国産ヒレ肉をとんかつに！
国産豚肉のヒレかつというちょっと贅沢なメニュー。価格はちょっとお高めですがボリュームや食べ方を選べるのもうれしいところです。
特にダブルサイズはしっかり食べたいときにぴったり！塩とソースで食べ比べをしてみたくなりますね。
※価格は税込み表記です。