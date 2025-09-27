このページの本文へ

10月1日から

これぞヒレ！ 松のや、日ハムコラボ国産豚の「丸太ヒレかつ」柔らかジューシー

2025年09月27日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

上品な旨味と柔らかさがポイント

　松のやは10月1日15時から、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売します。

松のや×日ハム　丸太ヒレかつ定食

　大手食品加工メーカー・日本ハムと松のやとのコラボによるメニュー。松のやではこれまでにも度々日本ハムとのコラボを実施しています。

▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食　1090円

　北の大地で育った国産豚を使用し、希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出してサクッと香ばしく仕上げたという一品です。柔らかくジューシーな食感が特徴で、紅塩や卓上ソースとともに味わうことができます。

　定食、丼、単品と幅広いラインアップが用意されており、ダブルサイズやロースかつとの盛り合わせもあります。なお、単品は850円。

▲鬼おろしポン酢国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食　1190円

▲ダブル国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食　1890円

▲ロースかつ＆国産雪国育ち丸太ヒレかつ定食　1390円

▲国産雪国育ち丸太ヒレかつ丼　1090円

北の大地からやってきた国産ヒレ肉をとんかつに！

　国産豚肉のヒレかつというちょっと贅沢なメニュー。価格はちょっとお高めですがボリュームや食べ方を選べるのもうれしいところです。

　特にダブルサイズはしっかり食べたいときにぴったり！塩とソースで食べ比べをしてみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧