やよい軒「かきフライ定食」、ごはんおかわり無料で嬉しい！

定食レストラン「やよい軒」は、旬の味覚である「かきフライ」を使った定食と御膳10月2日より発売します。

「かきフライ定食」「かきフライ御膳」がスタート

▲かきフライ定食（4個） 1090円

かきフライはクリーミーで濃厚な旨みが特徴で、薄い衣で揚げることでサクッとした食感が堪能できるといいます。

ラインアップは、かきフライを堪能できる「かきフライ定食（4個）」と「かきフライ定食（6個）」、エビフライやアジフライも盛り合わせた「かきフライミックス定食」、さらに牛肉のすき焼き小鉢など4種の小鉢を組み合わせた「かきフライ御膳」がそろいます。

▲かきフライ定食（6個） 1390円

▲かきフライミックス定食 1020円

▲かきフライ御膳 1290円

▲かきフライ（単品） 450円

かきフライの単品注文も可能で、他の定食に追加できます。また、テイクアウトも用意されています。

ごはんおかわりが無料！

今年もかきフライの季節！ 揚げたてならではのサクサク感と、牡蠣の濃厚な旨みを味わえる魅力的な季節メニューです。



なお、 やよい軒では定食のごはんが何度でもおかわり無料。金芽米という栄養価の高いお米を好きなだけ食べられます。かきフライをおかずに思う存分ごはんが食べられますね！



※価格は税込み表記です。