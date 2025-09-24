ほっともっと「カキフライ弁当」580円から登場！待ってました！

持ち帰り弁当のほっともっとは10月1日より「カキフェス」第一弾として、期間限定の「カキフライシリーズ」を発売します。

「カキフライ弁当」に「カキフライのり弁」も

この時期の定番である牡蠣を使用したメニューを展開。クリーミーで旨みが凝縮された牡蠣をサクッとした衣で包み込んだカキフライを様々なスタイルで用意します。



第一弾では、フライソースやレモン果汁、具材感のあるタルタルソースとともに味わえる「4コ入りカキフライ弁当」、ボリュームたっぷりの「6コ入りカキフライ弁当」、ナポリタンを組み合わせた「3コ入りカキフライ弁当」、手頃な価格の「カキフライのりタル弁当」がそろいます

▲4コ入りカキフライ弁当 760円

▲6コ入りカキフライ弁当 970円

▲3コ入りカキフライ弁当（ナポリタン入り） 690円

▲カキフライのりタル弁当 580円

さらに、おかずを追加したい人に向けて「カキフライ（2コ入り）」も用意されています。

▲カキフライ（2コ入り） 240円

580円～楽しめるのがうれしい！

カキフライ好きにとっては待望の季節メニュー。ジューシーな牡蠣をたっぷり楽しめるメニューのほか、お手頃価格ながらボリューム満点のナポリタン入りや、580円のお手頃価格「カキフライのりタル弁当」も用意されている点がうれしいですね。

※価格は税込み表記です。