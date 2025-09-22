『SILENT HILL f』をプレイレビュー！舞台が変わっても霧の町の恐怖はここにあった

コナミデジタルエンタテインメントが、2025年9月25日にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games／Microsoft Store）で発売する『SILENT HILL f』。メーカーの提供により、本作のPlayStation 5版にひと足早く触れることができたので、そのプレイ感などをお届けしよう。

日本が舞台でも、確かに「SILENT HILL」を感じた

本作の舞台は、1960年代の日本のとある地方の山間にある戎ヶ丘（えびすがおか）という町。そこに住む深水雛子という女子高生が主人公だ。ある日、彼女は父と口論になり家を飛び出したところ、異変に巻き込まれることになる。

雛子以外の登場人物は、彼女の友人の咲子と凜子、そして修の3人。そして、異界で雛子を導く存在として狐面の男がいる。皆どこか不穏な面があり、「SILENT HILL」シリーズに登場する人たちってこういう人たちだったよなぁと、過去作を思い起こさせた。

そして、「SILENT HILL」といえば、霧に包まれた表世界と異様な裏世界を行き来しながら物語を進めていくというのが特徴だが、その構造は本作でも変わらず。

ただ、日本が舞台になり、表世界の風景が日本人ならどこかなじみのあるものだということと、異界が血と錆に塗れた世界ではなく、神社仏閣のような、どこか神聖さを感じさせる場所になっていることが大きな違い。

また、表世界の異変の表現も霧に包まれるだけでなく、妖しげな花が咲くことでも表しており、どこか美しさもある、独特なものになっている。表世界と裏世界はこれまでのシリーズと趣がだいぶ異なるので、逆に新鮮な不気味さを感じられた。