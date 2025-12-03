2024年10月から2025年9月までに発売されたタイトルから受賞作を選定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は12月3日、「PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia」（以下「PlayStation Partner Awards」）の表彰式を開催し、本年のプレイステーションを盛り上げたバラエティ豊かなヒットタイトルを称え、GRAND AWARDをはじめとする各賞を授与した。以下では、受賞した全タイトルを紹介しよう。

「PlayStation Partner Awards」は1994年のプレイステーション誕生の翌年から、クリエイターの創作活動に敬意を表すとともに、プレイステーションを盛り上げたバラエティ豊かなヒットタイトルを称えることを目的に「PlayStation Awards」として始まり、今年で通算31回目の開催となる。

開始当初より変わらず才能あふれる開発者のクリエイティビティに敬意を表し、日本とアジアのプレイステーションコミュニティーが1年を通して楽しんだヒット作を祝う祭典だ。

●「PlayStation Partner Awards 2025」オフィシャルサイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/playstation-awards/

本年の「PlayStation Partner Awards」では、従来の「GRAND AWARD（グランドアワード）」「PARTNER AWARD（パートナーアワード）」「USERS’ CHOICE AWARD（ユーザーズチョイスアワード）」に加え、「ACCESSIBILITY AWARD（アクセシビリティアワード）」と今回新しく追加した「PLAYSTATION INDIES AWARD（プレイステーション インディーズアワード）」を表彰。

ACCESSIBILITY AWARDとPLAYSTATION INDIES AWARDは、クリエイターによる多様なプレイを実現するというコミットメントと、それぞれのクリエイティビティ、開発技術、並びにプレイステーションのプレイヤーの評価を祝うアワードだ。

■「PlayStation Partner Awards 2025 Japan Asia」授賞タイトル

※以下、表彰タイトルの並びは五十音順。

●GRAND AWARD（グランドアワード）

日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカー各社のタイトルにおいて、2024年10月から2025年9月までの期間で特出した全世界売上※1を達成した作品に贈られる。

・『eFootball™』（コナミデジタルエンタテインメント）

・『ゼンレスゾーンゼロ』（HoYoverse）

・『ドラゴンボール Sparking! ZERO』（バンダイナムコエンターテインメント）

・『マーベル・ライバルズ』（NetEase Games）

・『モンスターハンターワイルズ』（カプコン）

●PARTNER AWARD（パートナーアワード）

日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカー各社のタイトルにおいて、2024年10月から2025年9月までの全世界売上※1上位にランクインし、とくに注目すべき活動成果を残した作品※2に贈られる。

・『ELDEN RING NIGHTREIGN』（フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント）

・『SILENT HILL f』（コナミデジタルエンタテインメント）

・『Path of Exile 2』（Grinding Gear Games）

・『鳴潮』（KURO GAMES）

・『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』（コナミデジタルエンタテインメント）

●ACCESSIBILITY AWARD（アクセシビリティアワード）

2025年に発売された日本・アジア地域で開発されたソフトウェアメーカー各社のタイトルにおいて、プレイスタイルにあわせたコントロールスキームの提供、色覚サポートや、画面読み上げなどを含むクオリティの高いアクセシビリティ機能の実装と、それにともなう開発で注目すべき活動成果を残した作品に贈られる。

・『モンスターハンターワイルズ』（カプコン）

・『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』（セガ）

●PLAYSTATION INDIES AWARD（プレイステーション インディーズアワード）

日本・アジア地域で活動しているインディペンデントゲームクリエイターの多様性と創作活動に敬意を表する新しい賞カテゴリー。日本およびアジア地域で制作されたインディータイトルより優秀作品として選定した12タイトルのなかから、日本・アジア地域のユーザー投票により授賞作品が決定した。

・『Ender Magnolia: Bloom in the Mist』（Binary Haze Interactive）

・『都市伝説解体センター』（集英社ゲームズ）

・『九日ナインソール』（Red Candle Games）

インディーズ担当チームのグローバルディレクター ジョン・ベガ氏によるコメント

「プレイヤーの皆様によって選ばれたPLAYSTATION INDIES AWARD初の受賞作品をご紹介できて光栄です。このアワードは、ここ1年の間に日本・アジアのパートナー様がプレイステーション向けに発売された素晴らしいインディーズタイトルとそのクリエイティビティを祝うアワードです。PlayStationはインディーズが大好きです！」

●USERS’ CHOICE AWARD（ユーザーズチョイスアワード）

日本・アジア地域で2024年10月から2025年9月までの期間中に発売され、同期間の総ゲームプレイ時間が多かった上位30タイトルの中から、日本・アジア地域のユーザー投票によって選ばれた上位5タイトルに贈られる。

・『Clair Obscur: Expedition 33』（Kepler Interactive）

・『SILENT HILL f』（コナミデジタルエンタテインメント）

・『真・三國無双 ORIGINS』（コーエーテクモゲームス）

・『鳴潮』（KURO GAMES）

・『モンスターハンターワイルズ』（カプコン）