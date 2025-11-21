XSX|S版『SILENT HILL 2』もローンチセールで50％オフ！
『SILENT HILL f』が初セール！KONAMI「BLACK FRIDAY SALE」が開催中
コナミデジタルエンタテインメントは11月21日、サイコロジカルホラー『SILENT HILL f』をKONAMI「BLACKFRIDAY SALE」にて、初めての20％オフで販売。今なら、通常価格が8580円ところ、6864円で購入できる。
「BLACK FRIDAY SALE」ではほかにも『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f スタンダードデュアルパック』『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』『グラディウス オリジン コレクション』など人気タイトルを多数ラインアップしている。
セール期間や対象タイトルはストアごとになるので、特設ページを確認してほしい。
▼KONAMI「BLACK FRIDAY SALE」
■Xbox Series X|S版『SILENT HILL 2』が配信開始！
待望の『SILENT HILL 2』XSX|S版を本日から配信開始。さらに、『SILENT HILL f & SILENT HILL 2 デュアルパック』のXSX|S版・PC（Microsoft Store）版も同日から配信開始している。
発売記念ローンチセールでは、『SILENT HILL 2』を50％オフ、そして『SILENT HILL f & SILENT HILL 2 デュアルパック』を20％オフで販売しているので、お得なこのチャンスをお見逃しなく。
「SILENT HILL」シリーズセール詳細
https://www.konami.com/games/silenthill/f/sale/jp/ja/
【ゲーム情報】
タイトル：SILENT HILL f
ジャンル：サイコロジカルホラー
販売：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）
発売日：発売中（2025年9月25日）
価格：
スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
タイトル：SILENT HILL 2
ジャンル：サイコロジカルホラー
販売：KONAMI
開発：Bloober Team
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store／GOG.com）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ。
発売日：
PS5／PC版：発売中（2024年10月8日）
XSX|S版：発売中（2025年11月21日）
価格：
スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
©Konami Digital Entertainment