Steamにて『SILENT HILL f』とのバンドル版も配信開始！
『零 ～紅い蝶～ REMAKE』と『SILENT HILL f』のコラボDLCが無料配信！コラボ衣装紹介映像も公開
コーエーテクモゲームスは3月27日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の和風ホラーアドベンチャーゲーム『零 ～紅い蝶～ REMAKE』（ぜろ ～あかいちょう～ りめいく）について、全世界で累計販売数1400万本以上を誇るサイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズ最新作『SILENT HILL f』とコラボレーションした無償ダウンロードコンテンツを配信開始した。
また、Steamにて『零 ～紅い蝶～ REMAKE』と『SILENT HILL f』をセットでお得に購入できるバンドル版も配信している。こちらの価格は、1万3464円となる。
『零 ～紅い蝶～ REMAKE』×『SILENT HILL f』コラボコスチュームセットでは、『SILENT HILL f』の主人公・深水雛子（しみずひなこ）が身にまとう「ネイビーセーラー」と「狐面」が付属。コスチューム「ネイビーセーラー」は天倉澪、アクセサリー「狐面」は天倉澪、天倉繭が着用可能だ。コスチュームを変更することで、どこか妖しくも儚い雛子の姿を再現し、『SILENT HILL f』の世界を『零 ～紅い蝶～ REMAKE』の中で体感できる。
加えて、Steamにて購入できるバンドル版では、『SILENT HILL f』と『零 ～紅い蝶～ REMAKE』をセットで、通常価格の10％オフで購入可能。いずれか一方の作品を持っていてもお得に購入可能なので、日本を舞台とした2つのホラー作品の世界を、ぜひこの機会に楽しんでみてはいかがだろうか。
さらに、配信開始にあわせてコラボ衣装を紹介する映像を公開している。ぜひチェックしてみよう。
▼『零 ～紅い蝶～ REMAKE』x『SILENT HILL f』コラボ衣装紹介映像
https://www.youtube.com/watch?v=Pwzdn8IVYYc
■『零 ～紅い蝶～ REMAKE』×『SILENT HILL f』コラボコスチュームセット概要
名称：『零 ～紅い蝶～ REMAKE』 × 『SILENT HILL f』コラボコスチュームセット
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年3月27日）
内容：
『SILENT HILL f』の主人公・深水雛子になりきれるコスチュームセット。
・コスチューム「ネイビーセーラー（SILENT HILL f）」
・アクセサリー「狐面（SILENT HILL f）」
『SILENT HILL f』の主人公・深水雛子の「ネイビーセーラー」と「狐面」を着用できる。
※コスチューム「ネイビーセーラー（SILENT HILL f）」は天倉澪、アクセサリー「狐面（SILENT HILL f）」は天倉澪、天倉繭が着用できます。
※使用方法：「セーブポイント(灯篭)」▶「衣装」で着用できます。
【ゲーム情報】
タイトル：零 ～紅い蝶～ REMAKE
ジャンル：和風ホラーアドベンチャー
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年3月12日）
価格：
通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
Digital Deluxe Edition：8580円（ダウンロード版）
Digital Deluxe Upgrade：2420円（ダウンロード版）
※XSX|S／PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：D（17才以上対象）
【バンドル版情報】
タイトル：SILENT HILL f × 零 ～紅い蝶～ REMAKE（バンドル版）
ジャンル：サイコロジカルホラー／和風ホラーアドベンチャー
配信：KONAMI／コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2026年3月27日）
価格：1万3464円（ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）／D（17才以上対象）
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