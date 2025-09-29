『SILENT HILL f』の全世界累計出荷本数が100万本突破！シリーズ最新作として国内外で大きな反響を呼ぶ

コナミデジタルエンタテインメントは9月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games／Microsoft Store）にて発売中の『SILENT HILL f』について、全世界累計出荷本数が100万本 ※ を突破したと発表。

ゲームの価格は、パッケージ版／ダウンロード版のスタンダードエディションが8580円、ダウンロード版のみのデラックスエディションが9790円だ。

※2025年9月26日時点当社調べ

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計

昨年発売された『SILENT HILL 2』のリメイク作は、発売から約一週間で全世界累計出荷数が100万本を突破したが、『SILENT HILL f』は日本を含め各地域においてそれを上回るペースで出荷数が伸びている。シリーズ最新作として、国内外で大きな反響を呼んでいる。

『SILENT HILL f』は、「美しいがゆえに、おぞましい。」というコンセプトを基に、リアルで没入感あふれるストーリーとデザインで創り上げられた「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”。

プレイヤーは戎ヶ丘（えびすがおか）に住む高校生の深水雛子（しみずひなこ）となり、霧に包まれ、おぞましく変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守るために戦っていく。生き残ろうと戦いながら、雛子は自身の運命を左右する選択に直面する。

本作のストーリーは竜騎士07氏が担当し、クリーチャーおよびキャラクターデザインはkera氏が手がけている。音楽には、「SILENT HILL」シリーズの数多くの楽曲を手がけた山岡晃氏に加え、アニメ・ゲーム音楽で豊富な実績を持つ稲毛謙介氏もコンポーザーとして参加するなど、豪華なスタッフ陣が集結。

4Kで描かれる古き日本の風景、感性を刺激するサウンド、進化したアクションとゲームデザインが融合した本作は、プレイヤーにかつてない没入体験をもたらすだろう。ぜひ、この新たな「SILENT HILL」を体感してみてはいかがだろうか。

ローンチトレーラー公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=Lt2fCTpzxTM

※このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL f

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

発売日：2025年9月25日予定

価格：

スタンダードエディション：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9790円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

